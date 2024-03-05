وصول 1100 سيارة “جيلي” الخميس واستدعاء الزبائن الأحد

مدير التسويق بفرع الشركة في الجزائر لـ"الشروق":

تشرع “جيلي الجزائر” في استلام بواخرها القادمة من الصين محملة بسيارات “جي إيكس 3 برو” و”كولراي” بداية من الخميس المقبل، حيث ستصل الباخرة الأولى والتي تضم 1100 مركبة إلى ميناء جنجن بجيجل بتاريخ 7 مارس، على أن تشرع الوكالات المعتمدة في استدعاء الزبائن المعنيين بالتسليم، لتسديد 90 بالمائة المتبقية من ثمن المركبة بداية من الأحد 10 مارس.

ويكشف مدير التسويق والاتصال على مستوى شركة “جيلي الجزائر” مهدي كاوة في تصريح لـ”الشروق” عن ترقب وصول 4 بواخر محملة بـ4400 سيارة من نوع “كولراي” و”جي إيكس 3 برو” بداية من الخميس 7 مارس، إذ ستصل الباخرة الأولى الخميس بعدها الباخرة الثانية بتاريخ 15 مارس الجاري والباخرة الثالثة بتاريخ 17 مارس والباخرة الرابعة بتاريخ 28 مارس، وتحتوي كل باخرة على 1100 سيارة.

ويؤكد كاوة أن شركة “جيلي الجزائر” ستشرع عبر مختلف وكلائها المعتمدين بشتى ولايات الوطن، في استدعاء زبائنها المسجّلين الأوائل بالترتيب بداية من الأحد 10 مارس لدفع ما تبقى من مبلغ السيارة والمعادل لـ90 بالمائة من الثمن النهائي، لاستلامها بمجرّد استكمال إجراءات الجمركة واستخراجها من الميناء وتوجيهها إلى قاعات العرض.

وبخصوص سبب تأخر السفن، يوضح كاوة أن ذلك يرجع إلى عدة عوامل، أولها تزامن الفترة الماضية مع العيد الوطني الصيني الذي أدى إلى عطلة طويلة المدى في الصين امتدت لـ15 يوما وتسبّبت في تعطّل الأشغال وتأخر شحن السيارات بالسفن، وأيضا يشدّد المتحدث على أن استمرار توتر الأوضاع بمنطقة البحر الأحمر تسبّب في تأخر وصول البواخر، حيث يضطر جزء منها إلى تغيير المسار عبر القيام بدورة بحرية كاملة حول إفريقيا للوصول إلى الجزائر، وتمر أخرى مباشرة عبر مصر.

وعن المركبة الأقل سعرا في السوق لحد الساعة والتي تعرضها جيلي بدءا من 197 مليون سنتيم وهي سيّارة “جي إيكس 3 برو”، يشدّد المتحدّث أن جزءا كبيرا من طلبياتها تم استكمال تصنيعها وسيتم مباشرة عملية شحنها للجزائر نهاية مارس الجاري، لتصل نهاية ماي المقبل الميناء، ويتم مباشرة وعلى الفور تسليمها للزبائن بمجرّد استكمال جمركة هذه المركبات، قائلا إن إعادة فتح التسجيل لاقتناء هذا الصنف من السيارات لدى غرف العرض والوكلاء المعتمدين سيكون خلال الصائفة المقبلة.

وأوضح المتحدث أن عدد الوكالات المعتمدة لـ”جيلي الجزائر” سيصل نهاية الشهر الجاري إلى 40 وكيلا معتمدا، حيث تعمل الشركة على رفع نسبة تمثيلها بالولايات للتقرب من زبائنها بشكل أكبر، التزاما بما ينص عليه دفتر شروط نشاط استيراد وتسويق السيارات الجديدة، وأيضا لتسهيل توفير خدمة الضمان وما بعد البيع للزبائن.

وكانت “جيلي الجزائر” قد أبرمت اتفاقية شراكة مع شركة التأمينات “ترست” تُمكن أصحاب المركبات الجديدة من إبرام عقد تأمين بتخفيضات تصل 50 بالمائة، حيث يتواجد ممثل “ترست” على مستوى كافة وكالات “جيلي” للتسهيل على الزبائن والتخفيف في إجراءات استلام السيارة وتأمينها في نفس اليوم.