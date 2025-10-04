وصول 6 جزائريين مشاركين في أسطول الصمود إلى تركيا تمهيدا لعودتهم إلى الجزائر
وصلت مساء السبت طائرة تركية إلى مطار إسطنبول قادمة من فلسطين المحتلة، وعلى متنها 137 أسيراً محرَّراً من المشاركين في أسطول الصمود العالمي .
ومن بين هؤلاء المحرَّرين 28 مواطناً مغاربياً، موزَّعين على البلدان التالية:
• تونس: 10
• الجزائر: 6
• المغرب: 4
• ليبيا: 7
• موريتانيا: 1
هذا وأعلنت التنسيقية الجزائرية الشعبية لنصرة فلسطين أن الجزائريين الذين تم ترحيلهم هم :
1- عبد الرزاق مقري
2- عمّار أونّاس
3- زوبيدة خرباش
4- أحمد فوزي بوعزيز
5- الطيب مهدان
6- محمد زكري بندادة