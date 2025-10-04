وصول 6 جزائريين مشاركين في أسطول الصمود إلى تركيا تمهيدا لعودتهم إلى الجزائر

جانب من المشاركين العائدين إلى تركيا

وصلت مساء السبت طائرة تركية إلى مطار إسطنبول قادمة من فلسطين المحتلة، وعلى متنها 137 أسيراً محرَّراً من المشاركين في أسطول الصمود العالمي . ومن بين هؤلاء المحرَّرين 28 مواطناً مغاربياً، موزَّعين على البلدان التالية: