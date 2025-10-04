-- -- -- / -- -- --
الجزائر

وصول 6 جزائريين مشاركين في أسطول الصمود إلى تركيا تمهيدا لعودتهم إلى الجزائر

الشروق أونلاين
  • 1910
  • 0
ح.م
جانب من المشاركين العائدين إلى تركيا

وصلت مساء السبت طائرة تركية إلى مطار إسطنبول قادمة من فلسطين المحتلة، وعلى متنها 137 أسيراً محرَّراً من المشاركين في أسطول الصمود العالمي .

ومن بين هؤلاء المحرَّرين 28 مواطناً مغاربياً، موزَّعين على البلدان التالية:

• تونس: 10
• الجزائر: 6
• المغرب: 4
• ليبيا: 7
• موريتانيا: 1
هذا وأعلنت التنسيقية الجزائرية الشعبية لنصرة فلسطين أن الجزائريين الذين تم ترحيلهم هم :
1- عبد الرزاق مقري
2- عمّار أونّاس
3- زوبيدة خرباش
4- أحمد فوزي بوعزيز
5- الطيب مهدان
6- محمد زكري بندادة
