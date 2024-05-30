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وصول 7689 حاج جزائري إلى مكة المكرمة

الشروق أونلاين
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وصول 7689 حاج جزائري إلى مكة المكرمة

بلغ عدد الحجاج الجزائريين الذين وصلوا إلى مكة المكرمة إلى حد الآن 7689 حاجا وحاجة.

وأكد نائب رئيس مركز مكة مكلف بالاستقبال والإسكان والترحيل، يوسف بارود، في تصريح للإذاعة الجزائرية أنه “يرتقب أن يصل هذا الخميس 2637 حاجا وحاجة، وسيستقبل الديوان الوطني للحج والعمرة 1798، فيما تستقبل الوكالات السياحية 839 حاجا وحاجة، ليبلغ عدد الحجاج الجزائريين الذين وصلوا إلى مكة المكرمة الى حد الآن 7689 حاجا وحاجة.

وستتواصل عملية نقل الحجاج إلى البقاع المقدسة انطلاقا من 12 مطارا وطنيا عبر 146 رحلة منها 88 تابعة للخطوط الجوية الجزائرية.

وأشار بارود إلى أن عملية الاستقبال تتم في أحسن الظروف حيث يستفيد الحجاج من خدمات النقل والاسكان والإعاشة والخدمات الطبية وخدمات الارشاد الديني بالإضافة إلى حصولهم على بطاقة “نسك” الإلكترونية.

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