وصية بيليه.. النصيب الأكبر من الثروة للزوجة الثالثة وظهور ابنة غير معترف بها

سترث أرملة الأسطورة البرازيلي الراحل بيليه 30 بالمئة من أصوله، حسب وصيته التي تضمنت أيضا الإشارة إلى امرأة قد تكون ابنته غير المعترف بها.

وتنص الوصية، بحسب ما أفاد محامي أرملة بيليه لوكالة فرانس برس، أن الزوجة الثالثة والأخيرة لبيليه، مارسيا سيبيلي أوكي، سترث قصره في غواروجا، وهي بلدة ساحلية تقع جنوب ساو باولو، حيث كان يعيش الزوجان.

وتزوج بيليه في عام 2016 من سيدة أعمال هي مارسيا سيبيلي أوكي، من دون إنجاب أطفال من هذا الارتباط.

وقال كينيل إن الأصول الأخرى المملوكة لبيليه، تشمل المزيد من العقارات وحصة في علامته التجارية، مضيفا أنه لم يتم إجراء جرد كامل، وأنه لا يمكن تحديد المبلغ الإجمالي للتركة.

وأضاف المحامي أن الوصية تشير إلى إمكانية أن يكون لبيليه ابنة غير معترف بها يحق لها الحصول على جزء من الـ 70 بالمئة المتبقية من التركة، والتي سيتقاسمها أولاد اللاعب السابق الأسطوري السبعة الآخرون.