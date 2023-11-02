وصية وجدت في جيب أحد شهداء القسام.. هذا نصها!

تداول ناشطون عبر شبكات التواصل الاجتماعي صورة لورقة مكتوبة قيل إنها وصية وجدت في جيب أحد شهداء كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس.

تقول الوصية التي تحمل عنوان “إن الله اشترى”: “يا أحفاد خالد والزبير، إن الله قد خصكم وأتاح لكم شرف الجهاد لتعرضوا بضاعتكم وتبتاعوا، فأحسنوا العرض وأسنوا نصالكم وأخلصوا لله نواياكم، فإن نبيكم ودّ لو يغزو فيُقتل ثم يغزو فيُقتل”.

وتضيف: “فالله الله فيما تعرضون عليه سبحانه ليشتري منكم نفوساً تاقت للقاء ربها، ورؤية نبيها محمد وصحبه أبا عمارة وسعد وخالد. واعلموا أن عدوكم هذا داء لا دواء له، فأصيلوا عليهم وأَعمِلوا فيهم سيف أبا سليمان وأنزلوا فيهم حكم سعد! فبسم رب خيبر نبدأ وبسيف ذو الفقار نضرب!”.