-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
جواهر

وضعتها لتنام داخل الفرن بدل السرير.. هكذا تسببت أم في مقتل رضيعتها!

جواهر الشروق
  • 518
  • 0
وضعتها لتنام داخل الفرن بدل السرير.. هكذا تسببت أم في مقتل رضيعتها!
الديلي ميل
الأم ماريا توماس رفقة ابنتها

تداولت تقارير إخبارية وصفحات عبر شبكات التواصل الاجتماعي تفاصيل حادثة صادمة راحت ضحيتها طفلة حديثة الولادة، وضعتها أمها لتنام داخل الفرن بدل السرير!

وبحسب شبكة “سكاي نيوز” البريطانية، فقد اتُهمت ماريا توماس، البالغة 26 عاما، من مدينة كانساس سيتي بولاية ميسوري، بتعريض سلامة ابنتها للخطر.

واستجابت الشرطة بعد ظهر يوم الجمعة لبلاغ عن طفلة رضيعة بعمر شهر لا تتنفس ومصابة بحروق واضحة، لتعلن بعد ذلك وفاتها متأثرة بحروقها البالغة.

في ذات السياق قالت صحيفة الديلي ميل إن الشرطة في مدينة غلين روز وصلت إلى المنزل بعد تلقيها اتصالاً من أحد الشهود يؤكد قيام الأم بوضع طفلتها زاريا ماي في الفرن.

وأشارت الصحيفة إلى أن الطفلة أُصيبت بحروق من الدرجة الـ 3 ولن يتم إعادتها لوالدتها وإنما ستوضع بعد علاجها في مركز اجتماعي، لتكشف تقارير أخرى وفاتها.

وأكدت السلطات أن الأم موقوفة في السجن بانتظار مثولها أمام المحكمة يوم السبت المقبل.

ونقلت الصحيفة عن مقربين من الأم قولهم أن صحتها العقلية ربما لعبت دورًا في المأساة، حيث أكد صديق لها أنها: “كانت تعاني من مشاكل عقلية ولم تكن تتصرف كشخص بالغ، وكانت تفكر كطفلة”.

مقالات ذات صلة
قضية الإعلامية ريهام سعيد.. تطورات صادمة بشأن ما تعرضت له أثناء عملية التجميل!

قضية الإعلامية ريهام سعيد.. تطورات صادمة بشأن ما تعرضت له أثناء عملية التجميل!

بالفيديو.. هيلاري كلينتون تتلقى أبشع النعوت بجامعة كولومبيا لمواقفها من الحروب في الدول العربية

بالفيديو.. هيلاري كلينتون تتلقى أبشع النعوت بجامعة كولومبيا لمواقفها من الحروب في الدول العربية

نصائح من عالمة روسية لاختيار أجبان بجودة عالية!

نصائح من عالمة روسية لاختيار أجبان بجودة عالية!

إذا كنت تشعر بالجوع مباشرة بعد تناول الطعام فإليك الأسباب!

إذا كنت تشعر بالجوع مباشرة بعد تناول الطعام فإليك الأسباب!

لماذا يفضل الناس بيتزا المطاعم على البيتزا المنزلية؟

لماذا يفضل الناس بيتزا المطاعم على البيتزا المنزلية؟

تعرف على أسباب الحرائق الكهربائية في المنازل

تعرف على أسباب الحرائق الكهربائية في المنازل

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد