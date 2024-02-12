وضعتها لتنام داخل الفرن بدل السرير.. هكذا تسببت أم في مقتل رضيعتها!
تداولت تقارير إخبارية وصفحات عبر شبكات التواصل الاجتماعي تفاصيل حادثة صادمة راحت ضحيتها طفلة حديثة الولادة، وضعتها أمها لتنام داخل الفرن بدل السرير!
وبحسب شبكة “سكاي نيوز” البريطانية، فقد اتُهمت ماريا توماس، البالغة 26 عاما، من مدينة كانساس سيتي بولاية ميسوري، بتعريض سلامة ابنتها للخطر.
واستجابت الشرطة بعد ظهر يوم الجمعة لبلاغ عن طفلة رضيعة بعمر شهر لا تتنفس ومصابة بحروق واضحة، لتعلن بعد ذلك وفاتها متأثرة بحروقها البالغة.
We’re all the same: #OneRaceTheHumanRace
“Missouri mom, 26, is charged with baking her newborn baby daughter to death in an OVEN ‘after mistaking kitchen appliance for infant’s crib.”
And she’ll be “incompetent for trial,” which is another can of worms.https://t.co/w3BVb9xvCm
— Darth Emmett (@SaschMayer) February 11, 2024
في ذات السياق قالت صحيفة الديلي ميل إن الشرطة في مدينة غلين روز وصلت إلى المنزل بعد تلقيها اتصالاً من أحد الشهود يؤكد قيام الأم بوضع طفلتها زاريا ماي في الفرن.
وأشارت الصحيفة إلى أن الطفلة أُصيبت بحروق من الدرجة الـ 3 ولن يتم إعادتها لوالدتها وإنما ستوضع بعد علاجها في مركز اجتماعي، لتكشف تقارير أخرى وفاتها.
وأكدت السلطات أن الأم موقوفة في السجن بانتظار مثولها أمام المحكمة يوم السبت المقبل.
ونقلت الصحيفة عن مقربين من الأم قولهم أن صحتها العقلية ربما لعبت دورًا في المأساة، حيث أكد صديق لها أنها: “كانت تعاني من مشاكل عقلية ولم تكن تتصرف كشخص بالغ، وكانت تفكر كطفلة”.