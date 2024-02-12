وضعتها لتنام داخل الفرن بدل السرير.. هكذا تسببت أم في مقتل رضيعتها!

تداولت تقارير إخبارية وصفحات عبر شبكات التواصل الاجتماعي تفاصيل حادثة صادمة راحت ضحيتها طفلة حديثة الولادة، وضعتها أمها لتنام داخل الفرن بدل السرير!

وبحسب شبكة “سكاي نيوز” البريطانية، فقد اتُهمت ماريا توماس، البالغة 26 عاما، من مدينة كانساس سيتي بولاية ميسوري، بتعريض سلامة ابنتها للخطر.

واستجابت الشرطة بعد ظهر يوم الجمعة لبلاغ عن طفلة رضيعة بعمر شهر لا تتنفس ومصابة بحروق واضحة، لتعلن بعد ذلك وفاتها متأثرة بحروقها البالغة.

في ذات السياق قالت صحيفة الديلي ميل إن الشرطة في مدينة غلين روز وصلت إلى المنزل بعد تلقيها اتصالاً من أحد الشهود يؤكد قيام الأم بوضع طفلتها زاريا ماي في الفرن.

وأشارت الصحيفة إلى أن الطفلة أُصيبت بحروق من الدرجة الـ 3 ولن يتم إعادتها لوالدتها وإنما ستوضع بعد علاجها في مركز اجتماعي، لتكشف تقارير أخرى وفاتها.

وأكدت السلطات أن الأم موقوفة في السجن بانتظار مثولها أمام المحكمة يوم السبت المقبل.

ونقلت الصحيفة عن مقربين من الأم قولهم أن صحتها العقلية ربما لعبت دورًا في المأساة، حيث أكد صديق لها أنها: “كانت تعاني من مشاكل عقلية ولم تكن تتصرف كشخص بالغ، وكانت تفكر كطفلة”.