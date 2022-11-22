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وضعت داخل حقيبة ظهر.. رضيعة تنجو من الموت بعد إلقائها في النهر

جواهر الشروق
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وضعت داخل حقيبة ظهر.. رضيعة تنجو من الموت بعد إلقائها في النهر
ح.م

نجت طفلة برازيلية حديثة الولادة من الموت بأعجوبة بعد أن ألقيتمن أعلى الجسر إلى النهر وهي داخل حقيبة ظهر.

وقال شهود عيان للشرطة العسكريةإنهم رأوا رجلا يرمي حقيبة ظهر في نهر كابيباريبي في ساو لورينكو دا ماتا بالبرازيل، ومن حسن حظ الرضيعة أن صيادين كانا تحت الجسر شاهدا الحقيبة وهي تصطدم بالنهر، حيث سمعا بكاء طفل صغير داخلها، فالتقطاها بواسطة قضيب وفتحاها ليفاجآ بوجودطفلة صغيرةداخلها.

وذكرت وسائل إعلام محلية، أن الرجلين اتصلا على الفور بالشرطة التي نقلت الطفلة إلى مستشفى ولادة قريب، وتبين أنها ولدت قبل ساعات فقط وتم قطع الحبل السري بطريقة غير محترفة.

وقال مسؤولو الصحة إن حالة الرضيعة مستقرة وإنها لا تزال تحت الملاحظة في المستشفى، وفقا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

يُذكر أن الإجهاض غير قانوني في البرازيل، وتتراوح عقوبتهبين سنة إلى ثلاث سنوات مع بعض الاستثناءات، في حين تم إدخال تشريع لتسهيل عملية منح الأطفال للتبني، غير أنه لاتزال هناك حواجز أمام الآباء الجدد.

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