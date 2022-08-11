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وضعت صورتها في تقرير حول السمنة.. ممثلة عراقية تقاضي مجلة بريطانية

الشروق أونلاين
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وضعت صورتها في تقرير حول السمنة.. ممثلة عراقية تقاضي مجلة بريطانية
ح.م
الممثلة العراقية إيناس طالب

قررت الممثلة العراقية إيناس طالب، رفع دعوة قضائية ضد مجلة بريطانية بسبب استخدام صورتها بدون إذنها في تقرير يتحدث عن بدانة المرأة في منطقة الشرق الأوسط.

واتهمت إيناس طالب مجلة “الإيكونوميست” بتعديل الصورة باستخدام برنامج الفوتوشوب، معتبرة أن استخدام الصورة جاء خارج سياقها، وأن الأمر دون إذنها بما يمثل انتهاكا لحريتها وخصوصيتها.

وتصدرت صورة الممثلة الشهيرة ومقدمة البرامج الحوارية، مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد وضع “الإيكونوميست” الصورة واجهة للتقرير الذي حمل عنوان “لماذا النساء أكثر بدانة من الرجال في العالم العربي؟”.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في العراق صور الممثلة وتقرير المجلة البريطانية وحمل المنشورات الكثير من الطرافة والسخرية من التقرير ومن ردة فعل الممثلة العراقية على السواء.

ورأت الممثلة العراقية أن تقرير المجلة “إهانة للمرأة العربية بشكل عام والنساء العراقيات بشكل خاص”، متسائلة: “لماذا تهتم مجلة الإيكونوميست بالنساء البدينات في العالم العربي وليس في أوروبا أو الولايات المتحدة؟”، وفق مجلة “نيولاينز”.

وأضافت: “لم يعرفوا أنني مشهورة وشخصية عامة. يمكنني تحويل الأزمات إلى مكاسب”.

وتعد إيناس طالب، 42 سنة، من أشهر الممثلات العراقيات، ولديها تسعة ملايين متابع على إنستغرام.

وواجهت مقالة “الإيكونوميست” انتقادات على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث اتهمها بعض المستخدمين بأنها “عنصرية” و”متحيزة جنسيا” و”تشهر” بالنساء العربيات.

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