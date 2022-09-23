“وضعية أولمبي المدية خطيرة والإدارة السابقة تتحمل المسؤولية”

بلطرش للشروق:

فتح القائد السابق لأولمبي المدية وابن الفريق مولود بلطرش النار على الفاعلين في الإدارة السابقة، محملاّ إياهم مسؤولية ما آل إليه الفريق من وضع وصفه محدثنا بالخطير والكارثي، حيث أرجع تأخر انطلاق تحضيرات الفريق إلى الديون التي باتت تثقل كاهل الإدارة الحالية والتي يتحرك رئيسها كمال دمارجي بصكوكه الخاصة، ورغم دفع هذا الأخير 6 ملايير من حقوق التلفزيون لسدّ بعض من هذه الديون إلاّ أنّ ذلك لم يف بالغرض خاصة بعد ظهور قضية المدرب السابق لطفي السليمي ومستحقاته الذي رفع شكواه بخصوصها إلى الفيفا والتي بدورها راسلت الفاف والرابطة مما زاد الأمور تعقيدا وجمّد عملية تأهيل اللاعبين الجدد والطاقم الفني بقيادة سمير بوجعران.

وأكد بلطرش أنّ الفريق سيخوض أول لقاءات البطولة ضدّ الضيف جمعية وهران بالفريق الرديف، معتبرا أنّ هذا الظرف الذي يمر به الفريق يتطلب وقوف أبناء الفريق ومحبيه، مشيرا أنّه في وقت البحبوحة على حد تعبيره كان الكل يظهر واليوم وجد دمارجي والفريق دون سند.

وقال بلطرش أنّه لولا تدخل والي المدية ومدير الشباب والرياضة وتمكين الفريق من حقوق الانخراط ومباشرة الموسم الجديد لما انطلق الفريق وهو وضع لم يشهده الفريق من قبل، حيث بات لاعبوه لا يجدون حتى قارورات الماء خلال تدريباتهم. هذا وناشد بلطرش والي المدية إلى زيارة الفريق والوقوف على حقيقة مشاكله وما يعانيه هذا الموسم لتقديم دعم إضافي له والمساهمة في إخراجه من هذا الوضع العسير وهو الذي كانت له وقفات من قبل مع الفريق.