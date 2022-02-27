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الجزائر

وضعية الجزائرين بأوكرانيا.. الخارجية تنسق مع سفراء ثلاث دول مجاورة

الشروق أونلاين
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وضعية الجزائرين بأوكرانيا.. الخارجية تنسق مع سفراء ثلاث دول مجاورة

كشفت وزارة الشؤون الخارجية عن عقد اجتماع تنسيقي مع سفيري رومانيا وبولندا وكذا القائمة بأعمال سفارة المجر بالجزائر لاستقبال الجزائريين الذين عبروا نحو أرضي هذه الدول.

وأفاد بيان للخارجية، الأحد، أنه متابعة لوضعية الجالية الوطنية بأوكرانيا وحرصا على سلامة مواطنينا وتسهيل إجراءات عودتهم إلى الجزائر، تم الأحد بمقر وزارة الشؤون الخارجية عقد اجتماع تنسيقي مع سفيري رومانيا وبولندا وكذا القائمة بأعمال سفارة المجر بالجزائر.

وأوضح البيان أنه تم التطرق إلى ظروف عبور واستقبال أفراد الجالية الجزائرية الذين عبروا الحدود الأوكرانية نحو أراضي هذه الدول نتيجة للأوضاع السائدة في أوكرانيا.

وأكد بيان الخارجية أن الدبلوماسيين عبروا خلال هذا اللقاء عن استعداد بلدانهم، بالتنسيق مع السلطات والمصالح الدبلوماسية الجزائرية المعنية، لتسهيل عملية العبور و استقبال المواطنين الجزائريين إلى حين إجلائهم.

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