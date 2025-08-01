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رياضة

وضعية الجزائريين في المنافسات الأوروبية

علي بهلولي
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وضعية الجزائريين في المنافسات الأوروبية

اتّضحت الرّؤية بِخصوص منافسي اللاعبين الجزائريين، في الدور الثالث لِمختلف المسابقات الأوروبية.

وتشكّل جدول المقابلات، مع تنظيم شطر الذهاب بِملاعب الفرق المذكورة في الأوّل على النحو التالي:

1- رابطة أبطال أوروبا:

مالمو السويدي – كوبنهاغن الدانماركي (أمين شياخة).

نيس الفرنسي (هشام بوداوي، وبدر الدين بوعناني، وبلال براهيمي، وتيدي بولهندي) – بنفيكا البرتغالي.

فينورد روتردام الهولندي (أنيس حاج موسى) – فنربخشة التركي.

الذهاب في الـ 5 والـ 6 من أوت الحالي، والعودة في الـ 12 من الشهر ذاته.

2- الدوري الأوروبي:

بانتينايكوس اليوناني (أحمد توبة) – شاختار الأوكراني.

الذهاب في الـ 6 والـ 7 من أوت الحالي، والعودة في الـ 14 من الشهر ذاته.

3- دوري المؤتمر الأوروبي:

أيك السويدي – غيور المجري (أحمد النذير بن بوعلي).

ليفسكي صوفيا البلغاري – صباح من أذربيجان (حكيم زدادكة).

الذهاب في الـ 7 من أوت الحالي، والعودة في الـ 14 من الشهر ذاته.

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