وضعية الجزائر بعد نهاية الجولة الأولى

فاز منتخب غينيا كوناكري لِكرة القدم على منافسه الأوغندي عصر الجمعة، بِنتيجة هدفَين لِهدف.

وتندرج هذه المباراة ضمن إطار الجولة الأولى من تصفيات كأس العالم 2026.

وبادر الغينيون إلى التسجيل في الدقيقة الـ 10، بِواسطة متوسّط الميدان أغيبو كامارا (الفيديو). وعادل الأوغنديون النتيجة في الدقيقة الـ 30، عن طريق المهاجم فهد بايو (الفيديو). ثم أضافت غينا كوناكري هدف الفوز في الوقت بدل الضّائع (90+4)، بِواسطة المدافع سيدوبا سيسي (الفيديو).

ولُعبت هذه المباراة بِالمغرب، تحت إدارة تحكيم من الكونغو برازافيل. عِلما أن المنتخب الغيني هو المُستضيف.

وعن الفوج السّابع وفي مقابلتَين لُعبتا بعد ظهيرة ومساء الخميس، فازت الجزائر بِنتيجة (3-1) على الزّائر الصّومالي، وتغلّبت الموزمبيق بِحصّة (2-3) على المُضيّف البوتسواني.

جدول الترتيب:

1- الجزائر 3ن

2- الموزمبيق 3ن

3- غينيا كوناكري 3ن

4- أوغندا 0ن

5- بوتسوانا 0ن

6- الصّومال 0ن

الجولة الثانية:

الموزمبيق – الجزائر (الأحد المقبل)

بوتسوانا – غينيا كوناكري (الإثنين المقبل)

الصّومال – أوغندا (الإثنين المقبل)

وبعد 10 جولات، يتأهّل الرّائد لِنهائيات كأس العالم 2026، ويُمكن للوصيف أن يبلغ المحطّة ذاتها، إذا فاز في 4 لقاءات فاصلة، على منتخبات إفريقية وغيرها من قارات العالم.