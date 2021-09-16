وضعية الطلبة الممنوحين ببريطانيا.. وزارة التعليم العالي توضح  

أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي, أن الطلبة الممنوحين ببريطانيا في إطار البرنامج الوطني الاستثنائي من دفعتي 2014-2015 و2015-2016 يعتبرون في حالة “إخلال بعقد التكوين”.

وذكرت الوزارة في بيان لها, الخميس، أنها “قد سخرت إمكانيات مالية ضخمة, تغطي مصاريف مدة التكوين, لكي تمنح لهم فرصة التكوين في بلد ذي قدرات علمية عالية لاسيما في اللغة الانجليزية”, مشيرة إلى أنه “تم توجيه لهؤلاء الطلبة دعوة للالتحاق بالجزائر بمجرد استنفاد مدة المنحة, تطبيقا لفحوى عقد التكوين الموقع مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي”.

وبعد أن أكدت في هذا الشأن, بأنها “قد احترمت بنود العقد”, أوضحت الوزارة أن هؤلاء الطلبة الممنوحين يعتبرون “في حالة إخلال بعقد التكوين لا سيما المادة الثالثة منه, وبذلك تحتفظ الهيئة المرسلة بحقها في فسخ عقد التكوين من جانب واحد, بما أن المستفيدين قد أخلوا بالتزاماتهم التعاقدية”.

وأنهت الوزارة إلى علم هؤلاء الطلبة بأنهم “استفادوا من المدة الكاملة للتكوين, كما استفادوا استثنائيا وبناء على قرار لجنة الخبراء العلميين من تمديد لمنحتهم”, موضحة أن بذلك يكونوا قد “استفادوا من منحة لمدة أربع سنوات عوض ثلاث سنوات, والتي تعتبر المدة العادية لتحضير أطروحة الدكتوراه في المملكة المتحدة”.