“وضعية الفريق كارثية جدا ولا مناص من تحضير الفريق الرديف “

مدرب أولمبي المدية سمير زاوي لـ"الشروق":

قال المدرب الجديد لأولمبي المدية سمير زاوي في تصريح خصّ به “الشروق”، حول وضعية لبفريق بأنه لم يكن يتوقع حجم الكارثة التي حلت بفريق أولمبي المدية وأنه ومع علمه المسبق بوضعية الفريق الصعبة إلاّ أنه لم يتوقع أن يجده بهذه الحالة الصعبة فالفريق قال زاوي ممنوع من الانتدابات كما يعلم الجميع رغم وجودنا في اتصالات مع بعض اللاعبين لتدعيم الفريق غير أنه وأمام هذا الوضع ومع قرب بداية الموسم الذي لم يعد يفصلنا عنه سوى بضعة أسابيع فنحن مضطرون للتحرك سريعا وتكوين فريق من الرديف بإمكانه المقاومة.

ولم يخف سمير زاوي وجوده في اتصالات مع مدربي فرق من القسم الأول قصد تسريح بعضا من لاعبيهم لتدعيم الفريق كون اللاعبين الذين وجدهم في رديف الأولمبي لم يلعبوا من قبل مع أكابر الفريق عدا لاعب واحد وهو مصاب ما يحتّم علينا الانطلاق بالسرعة الرابعة إذا ما أردنا التدارك ولو قليلا.

وأردف زاوي أنه لن يبيع الأوهام للأنصار فوضعية الفريق صعبة ومعقدة وعلى الجميع الالتفاف حول الفريق كما تطرق لقضية أبناء الفريق المدية قالا فعلا الأولوية لأبناء المدية لمن القادرين على حمل قميص الأولمبي وإثبات أحقيتهم في الدفاع عن ألوانه مؤكدا أنّه لن يتساهل في هذه النقطة كون المسؤولية أكبر مما يتخيل الجميع متحديا أن يقبل أّي مدرب تولي زمام أمور الفريق في هكذا وضعية مجددا دعوته للجميع الالتفاف حول الفريق ودعمه.