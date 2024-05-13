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رياضة

وضعية بكرار لا تبعث على الارتياح

علي بهلولي
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وضعية بكرار لا تبعث على الارتياح
ح.م

لا تبعث وضعية اللاعب الدولي الجزائري منصف بكرار على  الارتياح، مع ناديه نيويورك سيتي الأمريكي.

ولم يُسجّل المهاجم بكرار أيّ هدف لِمصلحة فريقه نيويورك سيتي في مباراة رسمية، منذ نحو ثمانية أشهر خلت. وبِالضّبط منذ الـ 21 من سبتمبر الماضي، موعد مواجهة الضيف نادي أورلندو في منافسة البطولة الأمريكية.

ويُضاف إلى ذلك، غياب الدولي الجزائري عن مباراة فريقه نيويورك سيتي والمضيّف نادي تورنتو، في ساعة مُبكّرة من صباح الأحد، لِحساب مسابقة البطولة.

ويدور بِهذا الشّأن حديث عن تعرّضه لِإصابة، فيما لم تُصدر إدارة نادي نيويورك سيتي أيّ بيان حول هذا الغياب.

وطوال الفترة السّلبية المُشار إليها، كان بكرار قد سجّل ظهورا إيجابيا لافتا، في المقابلتَين الودّيتَين للمنتخب الوطني أمام بوليفيا وجنوب إفريقيا، أواخر مارس الماضي. حيث وزّع تمريرتَين حاسمتَين، رغم أنه دخل إلى أرضية الميدان بديلا.

ويكتنف الغموض مشاركة منصف بكرار في مواجهتَي “مُحاربي الصّحراء” أمام غينيا كوناكري وأوغندا، بِرسم تصفيات المونديال في الـ 6 والـ 10 من جوان المقبل، على التوالي.

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