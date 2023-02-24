وضعية شباب بلوزداد في رابطة الأبطال تتعقّد

تعقّدت وضعية شباب بلوزداد في رابطة أبطال إفريقيا عصر الجمعة، بعد أن مُني بِثاني خسارة على التوالي.

وانهزم الشباب بِهدف لِصفر أمام نادي المريخ السوداني، لِحساب الجولة الثالثة من دور المجموعات لِمسابقة رابطة الأبطال الإفريقية.

وانْتُظمت هذه المباراة بِليبيا، لِكون ملاعب السودان غير مُؤهّلة من قبل “الكاف”. تحت إدارة حكم السّاحة المالي بوبو طراوري.

واهتزّت شباك حارس المرمى أليكسيس قندوز حامي عرين شباب بلوزداد بِهدف سوداني، من ركلة جزاء في الدقيقة الـ 32.

وعن الفوج الرّابع ذاته، يستضيف الترجي التونسي فريق الزمالك المصري مساء هذا السبت.

وقبل ذلك، تشكّل جدول الترتيب بِصفة مُؤقّتة كالتّالي:

1- الترجي 6ن (ناقص مباراة)

2- المريخ 4ن

3- شباب بلوزداد 3ن

4- الزمالك 1ن (ناقص مباراة)

وفي الجولة الرّابعة بِتاريخ الـ 7 من مارس المقبل، يُواجه رجال المدرب نبيل الكوكي نظراءهم من الزّائر المريخ السوداني، ويلعب الترجي التونسي بِمصر أمام نادي الزمالك.

وبعد ستّ جولات، يتأهّل رائد ووصيف هذا الفوج إلى ربع نهائي رابطة أبطال إفريقيا.

وهكذا عقب انطلاقة مُوفّقة لمّا جلب انتصارا ثمينا من مصر أمام الزمالك، سقط شباب بلوزداد في فخّ خسارتَين مُتتاليتَين أمام الترجي التونسي والمريخ السوداني. وهو ما يزيد في متاعبه ويُعقّد وضعيته في بلوغ محطّة ربع النهائي.