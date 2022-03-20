وضعية شبيبة الساورة تعقّدت

تعقّدت وضعية فريق شبيبة الساورة سهرة الأحد، في التأهّل لِربع نهائي منافسة كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

وخسرت شبيبة الساورة بِثنائية نظيفة داخل القواعد أمام نادي أورلندو بيراتس الجنوب إفريقي. ضمن إطار الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من دور المجموعات لِمنافسة كأس “الكاف”.

واحتضن ملعب “5 جويلية 1962” أطوار هذه المباراة، تحت إدارة تحكيم من مالي.

واهتزّت شباك حامي العرين زكريا سعيدي حارس فريق شبيبة الساورة، بِهدفَين من نادي أورلندو بيراتس في الدقيقتَين الـ 48 والـ 51.

وطرد الحكم اللاعب غودمان موسيلي متوسط ميدان أورلندو بيراتس في الدقيقة الـ 75، لِجمعه بطاقتَين صفراوَين.

وفي لقاء آخر عن الفوج الثاني ذاته لُعب مساء الأحد، فاز الاتحاد الليبي بِمعقله (3-2) على نادي ليوباردس من إسواتيني.

وتشكّل جدول الترتب على النّحو التالي:

1- أورلندو بيراتس الجنوب إفريقي 12ن

2- الاتحاد الليبي 10ن

3- شبيبة الساورة 7ن

4- ليوباردس الإسواتيني 0ن

وفي الجولة السادسة والأخيرة بِتاريخ الـ 3 من أفريل المقبل، يلعب رجال مدرب قيس اليعقوبي خارج القواعد مع نظرائهم من ليوباردس الإسواتيني. ويتبارى أورلندو بيراتس الجنوب إفريقي بِميدانه مع نادي الاتحاد الليبي.

وهكذا تأهّل أورلندو بيراتس الجنوب إفريقي لِربع نهائي كأس “الكاف”، بينما يتصارع فريق شبيبة الساورة على التأشيرة الثانية مع نادي الاتحاد الليبي. في حين ودّع فريق ليوباردس الإسواتيني السباق في تاريخ سابق.

ويمرّ تأهّل أبناء ولاية بشار لِربع النهائي عبر منفذ ضيّق: بِالفوز على ليوباردس في الجولة الأخيرة، مع خسارة الاتحاد الليبي أمام أورلندو بيراتس. ذلك أنه في هذه الحالة، تتعادل شبيبة الساورة مع الاتحاد الليبي (10 نقاط لِكليهما)، ويتفوّق ممثّل الكرة الجزائرية استنادا إلى قاعدة المواجهات وجها لِوجه: تعادلُ زملاء المهاجم بلعيد حميدي في ليبيا (1-1)، وانتصارهم في الجزائر (1-0).