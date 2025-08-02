وضعية شياخة تتعقّد

تعقّدت وضعية اللاعب الدولي الجزائري أمين شياخة، مهاجم نادي كوبنهاغن الدانماركي.

ولم يلعب المهاجم شياخة أيّ لقاء رسمي في الموسم الجديد، رغم أن فريقه كوبنهاغن أجرى 5 مقابلات: 3 مواجهات في البطولة الدانماركية، ومقابلتان في رابطة أبطال أوروبا.

وكانت آخر مباراة لِفريقه كوبنهاغن قد لعبت مساء الجمعة، وشهدت غياب أمين شياخة. وحينها فاز زملاؤه بِهدفَين لِصفر على نظرائهم من المضيف نادي فريديريشيا، لِحساب الجولة الثالثة من عمر البطولة الدانماركية.

وتتحدّث آخر تقارير الصحافة الدانماركية، عن رغبة إدارة نادي كوبنهاغن في تسريح أمين شياخة (19 سنة)، أو تحويله إلى فريق آخر بِصيغة الإعارة. علما أن مدة عقد الدولي الجزائري تنقضي في صيف 2029.

ولا تُساعد مثل هذه الوضعية أمين شياخة في حجز مقعد ثابت على مستوى المنتخب الوطني، قبل 4 أشهر من تنظيم نهائيات كأس أمم إفريقيا، في ظلّ وفرة بدائل الخط الأمامي وجودتها.