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رياضة

وضعية شياخة تتعقّد

علي بهلولي
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وضعية شياخة تتعقّد

لم يلعب المهاجم الدولي الجزائري أمين شياخة مساء الثلاثاء، سادس مباراة رسمية لِفريقه كوبنهاغن الدانماركي في الموسم الجديد.

واكتفى أمين شياخة بِمتابعة مباراة فريقه كوبنهاغن الدانماركي والمضيف نادي مالمو السويدي، من دكة البدلاء.

وتندرج هذه المواجهة ضمن إطار ذهاب الدور الثالث لِمنافسة رابطة أبطال أوروبا، وقد انتهت بِنتيجة التعادل السلبي.

ويُجرى لقاء العودة بِالدانمارك مساء الثلاثاء المقبل.

وخاض نادي كوبنهاغن ستة مواجهات رسمية في نسخة 2025-2026، بِاحتساب مقابلة مالمو. نصفها في بطولة الدانمارك، والنصف الآخر في رابطة أبطال أوروبا. وحينها لازم أمين شياخة دكة البدلاء في أربعة لقاءات، وغاب عن مواجهتَين.

ولا يدخل أمين شياخة (19 سنة) في دائرة الحسابات التكتيكية لِمدربه جاكوب نيستروب، علما أن مدة العقد تنقضي في صيف 2029.

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