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رياضة

وضعية عيادة المنتخب المحلّي قبيل مواجهة إثيوبيا

علي بهلولي
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وضعية عيادة المنتخب المحلّي قبيل مواجهة إثيوبيا
ح.م

يوجد ثلاثة لاعبين من المنتخب الوطني المحلّي في العيادة، لِأمر له صلة بِالإصابات.

تأكّد هذا الأمر في تدريبات رجال الناخب الوطني مجيد بوقرة، مساء السبت.

ويتعلّق الأمر بِكلّ من متوسّط الميدان إسلام بكير، والمهاجمَين أيمن محيوس وشعيب دبيح.

واضطرّ بكير إلى خوض حصّة مرانية على انفراد، بينما طلب طبيب المنتخب المحلّي إمهاله لِمدّة ثلاثة أيّام حتى يحسم أمر ذبيح بِاللّعب أو مواصلة العلاج. وبِالمقابل، هوّن من إصابة محيوس، وقال إنّها لا تدعو إلى القلق.

وكان بكير قد غاب عن مواجهة ليبيا سهرة الجمعة، بِرسم افتتاحية بطولة إفريقيا للاعبين المحلّيين. بينما شارك محيوس أساسيا وسجّل الهدف الوحيد والثمين للنخبة الوطنية. في حين دخل ذبيح إلى أرضية ملعب “نيلسون مانديلا” بِبراقي بديلا في الدقيقة الـ 71.

ويتبارى المنتخب الوطني المحلّي مع نظيره الإثيوبي بِالميدان ذاته مساء الثلاثاء المقبل، لِحساب الجولة الثانية من دور المجموعات لِمنافسة “شان” الجزائر 2023.

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