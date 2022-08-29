وضعية محرز تزداد غموضا في السيتي لهذه الأسباب

لم يقدم المستويات المعروفة عنه لحد الآن في "البريميرليغ"

اكتفى الدولي الجزائري، رياض محرز، نجم نادي مانشستر سيتي مرة أخرى بأدوار ثانوية في النادي الانجليزي، عندما شارك لمدة 61 دقيقة فقط في مباراة كريستال بالاس، في المرحلة الرابعة من الدوري الانجليزي الممتاز، وكانت النتيجة تشير إلى تأخر السيتي بهدفين لهدف عند خروج محرز، قبل أن تنقلب المعطيات ويقود هالاند “السكاي بلوز” للفوز بأربعة أهداف لهدفين بفضل الهاتريك الذي سجله.

وحفلت منصات التواصل الاجتماعي، خاصة وسط الجزائريين، بالكثير من التعليقات بخصوص وضعية محرز داخل أسوار النادي السماوين والتي لم تتغير كثيرا مقارنة بالموسمين الماضيين، بعد أن بات خارج الحسابات الأساسية لبيب غوارديولا، رغم أن الأخير أصّر على تمديد عقد نجمه الجزائري هذا الصيف، وتقف عدة أسباب وراء تعقيد وضعية قائد “الخضر” في مانشستر سيتي وتثبت خطأه في البقاء بدل الرحيل هذا الصيف.

وكان الدولي الجزائري عاش مشاكل كبيرة جدّا مع مانشستر سيتي تتعلق أساسا بعدم مشاركته بانتظام وتعرضه للتهميش من طرف المدير الفني، بيب غوارديولا، ورغم أنه تصدر لائحة هدافي النادي الموسم الماضي إلاّ أن وضعيته لم تتغير كثيرا مع بداية الموسم الجاري، ويرى الكثير من المحللين والجزائريون بأن محرز أخطأ بقرار تمديد عقده هذا الصيف إلى غاية عام 2026، في وقت كان قادرا فيه على الانتقال إلى ناد آخر كان سيمنحه صفة النجم الأول، على عكس ما يحدث له في السيتي أين ضاع بين الكثير من نجوم الصف الأول الآخرين.

من جهة أخرى، عانى محرز من القيود التكتيكية لغوارديولا، مقارنة بما بطلبه من لاعبي الهجوم الآخرين، وفي مقدمتهم كيفين دي بروين وفيل فودين، حيث دائما ما يوجه غوارديولا ملاحظات قاسية لمحرز بهذا الخصوص، ويصّر على ضرورة القيام بالأدوار الدفاعية، ولاحظ الجميع تراجع مستويات محرز وعدم استغلاله لمهاراته العالية في المراوغة مؤخرا، وتركيزه على طريقة لعب بسيطة تعتمد على زملائه الآخرين، وأرجع متابعون هذا الأمر إلى افتقاد محرز للثقة بسبب الانتقادات التي تطاله في كل مرة من غوارديولا، وحتى الملاحظات القاسية خلال المباريات وعلى المباشر، وتخلص مانشستر سيتي هذا الصيف من الثنائي، البرازيلي غابرييل جيسوس، والانجليزي رحيم ستيرلينغ، مع تمديد عقد رياض محرز، لكنه بالمقابل ضم الثنائي، النرويجي إيرلينغ هالاند، والأرجنتيني يوليان ألفاريز، وهو الأمر الذي بات يهدد مكانة محرز في حسابات غوارديولا أكثر من أي شيء آخر، وعلى عكس كل التوقعات، فتواجد هالاند في التشكيل الأساسي مفروغ منه بعد أن لعب السيتي الموسم الماضي دون مهاجم صريح، ليبقى أمام محرز (الذي لعب في منصب المهاجم الوهمي عديد المرات الموسم الماضي) التنافس على مكان في خط الهجوم، مع فودين وغريليتش وألفاريز وبرناردو سيلفا، وبات المهاجم الأرجنتيني منافسا قويا لمحرز على الجهة اليمنى، خاصة أنه لاعب شاب ودائما ما يسهم في تغيير نتيجة المباريات بمجرد دخوله، كما أن غوارديولا هو من أصّر على استقدامه.