وضعية محيوص تقلق بن شيخة قبل موعد النهائي

نادي يانغ أفريكانز يحل بالجزائر يوم 1 جوان

سيكون مدرب اتحاد العاصمة، عبد الحق بن شيخة، مجبرا على إيجاد حل للعقم الهجومي الذي يضرب الدولي أمين محيوص في الجولات الأخيرة من البطولة، أو حتى في المنافسة القارية، قبيل السفر إلى تنزانيا الخميس لمواجهة نادي يانغ أفريكانز المحلي، في ذهاب نهائي كأس الاتحاد الإفريقي، على اعتبار أن التساهل على مستوى الخط الأمامي في هذا الدور من المسابقة من شأنه أن يؤثر على نتيجة المباراة سواء ذهابا أم في لقاء الإياب.

يشار أن آخر هدف وقعه مهاجم المنتخب الوطني المحلي، كان بتاريخ الثاني من أفريل الفارط، عندما واجه أبناء “سوسطارة” نادي الأخضر الليبي، لحساب الجولة السادسة من كأس الاتحاد الإفريقي على ملعب 5 جويلية الأولمبي، أين وقع محيوص الهدف الرابع لفريقه في المباراة التي انتهت لصالح ممثل الكرة الجزائرية برباعية مقابل هدف واحد، أما على مستوى البطولة فيعود لتاريخ الثامن فيفري أمام أمل الأربعاء.

وأمام هذا الوضع سيضطر بن شيخة إما لدعوة اللاعب إلى الاستفاقة في الموعد القادم أو التضحية به، ما يعني إبقاؤه على دكة البدلاء والاستنجاد بمهاجم آخر بدله يؤدي ما عجز عنه محيوص.

هذا وتواصل التشكيلة العاصمية التحضير لموعد النهائي القاري المقبل، في مركز تحضيرات المنتخبات الوطنية في سيدي موسى، على أن تسافر بعثة الاتحاد هذا الخميس إلى تنزانيا في رحلة مباشرة إلى العاصمة “دار السلام”.

وفي سياق آخر، أعفى الاتحاد التنزاني لكرة القدم، نادي يانغ أفريكانز المحلي من خوض مواجهتي الجولتين 29 و30 أمام ناديي مبايا سيتي كونسيل فوتبول وبريزان أس سي على التوالي، وذلك إلى تاريخ 6 و9 جوان المقبل، أي إلى غاية العودة من الجزائر، أين سيخوض النادي التنزاني مواجهة إياب نهائي كأس الاتحاد الإفريقي يوم 3 جوان الداخل على ملعب 5 جويلية الأولمبي، علما أن مباراة الذهاب ستلعب الأحد القادم 28 ماي، على ملعب “بنجامين مكابا ناسيونال” في العاصمة “دار السلام”، وذلك بحسب البيان الذي نشره اتحاد تنزانيا لكرة القدم في الساعات الأخيرة على موقعه الرسمي على “تويتر”.

كما جاء في نص البيان، أن بعثة نادي يانغ أفريكانز ستحل بالجزائر أربعة أيام عقب خوض لقاء الذهاب أي بتاريخ الفاتح جوان، على أن يخوض منافس الاتحاد حصة تدريبية واحدة على ملعب 5 جويلية الأولمبي يوم الجمعة الثاني من جوان في نفس توقيت المباراة التي ستلعب في اليوم الموالي، على الساعة الثامنة ليلا.

للإشارة أن نادي يانغ أفريكانز الذي يتجه نحو التتويج بالبطولة في بلاده يضم لاعبين مميزين وخطيرين، ويتعلق الأمر بكل من فيستون كالالا مايلي من الكونغو الديمقراطية وكذا الدولي البوركينابي ستيفان عزيز كي، فضلا عن براعة الحارس أوطالب مشيري الذي كان له الفضل الكبير في بلوغ فريقه نهائي كأس “الكاف”.