وضع حجر الأساس لإنجاز مركزين جواريين لتخزين الحبوب في البويرة

أشرف وزير الفلاحة والتنمية الريفي، يوسف شرفة، اليوم الثلاثاء، على وضع حجر الأساس لانجاز مركزين جواريين لتخزين الحبوب، في بلدية الأصنام ولاية البويرة

ووفقا لبيان وزارة الفلاحة، ثمن الوزير شرفة، المجهودات المبذولة من طرف القائمين على انجاز هذه المشاريع، بحيث تعتبر ولاية البويرة السباقة في الإنطلاق في تجسيد هذا البرنامج الاستراتيجي الذي يخص انجاز 350 مركز جواري التخزين.

وفي هذا الصدد، ذكر السيد الوزير بأهمية هذا النوع من المشاريع التي تدخل في إطار المخطط الوطني لتطوير الزراعات الاستراتجية.