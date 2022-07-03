وضع رفات شهداء في علب كرتون يثير الغضب بقسنطينة

الأسرة الثورية تستنكر والبلدية ترفض التعليق

أثارت عملية استخراج رفات أربعة شهداء من عائلة واحدة، وهي عائلة قايدي التي قتل الفرنسيون أبناءها الأربعة في يوم واحد، وهم عبد الله ولموي ولخضر وحسين، من مقبرة تاغلة بابن زياد بولاية قسنطينة، من أجل إعادة دفنهم في مقبرة الشهداء بذات البلدية، استهجان واستنكار المواطنين، للظروف المحيطة بهذه العملية، التي تمت بحضور عائلة الشهداء الأربعة، وطبيب شرعي بمعية السلطات المحلية ممثلة في شخص نائب رئيس المجلس الشعبي البلدي، أين تم تجميع الرفات الطاهرة، في علب كارتونية خاصة بمواد غذائية.

وجاء الرد الأول من النائب البرلماني المنحدر من منطقة بن زياد عبد الكريم بن خلاف الذي استنكر الحادثة ووصفها بالشيء المؤسف والمحيّر الذي لا يتقبله عقل، معتبرا إياها إهانة للشهداء ممن ضحوا بالغالي والنفيس من أجل أن يحيا الوطن وشعبه في أمن واستقرار، وخدشا لأسر الشهداء والأسرة الثورية ككل، مبديا تساؤله إن عجزت البلدية على توفير أربع صناديق خشبية محترمة مغلفة بالعلم الوطني تليق بمقام ما صنعه هؤلاء الشهداء الشجعان أو أن الفعل مقصود؟ أم أنه عن جهل وغير قصد في غياب الضمير؟

ومن جهة أخرى استهجنت فعاليات المجتمع المدني الحادثة، أين عبر وليد فلاحي رئيس التنسيقية الجزائرية للإطارات الشبانية ورواد المجتمع المدني عن استنكار تنسيقيته هذا الفعل، مبرزا أن المساس بالذاكرة الوطنية خط أحمر.

وحاولت الشروق اليومي الاتصال عديد المرات بالسيد حيدر سعدان رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية بن زياد لتقديم توضيحاته بخصوص الحادثة، إلا أن هاتفه عند كل محاولاتنا كان خارج مجال التغطية، في الوقت الذي رفض العضو البلدي الذي حضر مراسيم استخراج الرفات التعليق واكتفى بالصمت.