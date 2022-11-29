وضع عبد القادر خمري تحت الرقابة القضائية في قضية وكالة الإشهار

أمر قاضي التحقيق الغرفة السابعة للقطب الجزاىي الإقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، فجر الثلاثاء، بوضع الوزير الأسبق للرياضة عبد القادر خمري تحت اجراء الرقابة القضائية مع سحب جواز سفره.

كما أقر قاضي التحقيق، نفس العقوبة بحق مدير المنشورات بنفس الوكالة، وأمر أيضا بإيداع مديرين سابقين للوكالة الوطنية النشر للاشهار الحبس المؤقت.

ومازال قاضي التحقيق الغرفة السابعة للقطب الجزاىي الإقتصادي والمالي بسيدي أمحمد يستمع الى بقية المتهمين الذين يزيد عددهم عن 35 شخصا منذ ليلة الإثنين الى غاية صبيحة الثلاثاء

ومثل وزير الرياضة السابق عبد القادر خمري، صبيحة الإثنين، أمام قاضي التحقيق لدى القطب الجزاىي الإقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، لسماعه في قضية فساد تخص فترة إشرافه على الوكالة الوطنية للاشهار.

ويتابع خمري في ملف فساد ثقيل، رفقة إطارات بالوكالة الوطنية للاشهار والشاعر لزهاري لبتر الذي كان يشغل منصب مدير المنشورات بالوكالة رفقة إطارين آخرين.