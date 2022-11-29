-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

وضع عبد القادر خمري تحت الرقابة القضائية في قضية وكالة الإشهار

نوارة باشوش
  • 1327
  • 0
وضع عبد القادر خمري تحت الرقابة القضائية في قضية وكالة الإشهار
أرشيف
وزير الرياضة السابق عبد القادر خمري

أمر قاضي التحقيق الغرفة السابعة للقطب الجزاىي الإقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، فجر الثلاثاء، بوضع الوزير الأسبق للرياضة عبد القادر خمري تحت اجراء الرقابة القضائية مع سحب جواز سفره.

كما أقر قاضي التحقيق، نفس العقوبة بحق مدير المنشورات بنفس الوكالة، وأمر أيضا بإيداع مديرين سابقين للوكالة الوطنية النشر للاشهار الحبس المؤقت.

ومازال قاضي التحقيق الغرفة السابعة للقطب الجزاىي الإقتصادي والمالي بسيدي أمحمد يستمع الى بقية المتهمين الذين يزيد عددهم عن 35 شخصا منذ ليلة الإثنين الى غاية صبيحة الثلاثاء

ومثل وزير الرياضة السابق عبد القادر خمري، صبيحة الإثنين، أمام قاضي التحقيق لدى القطب الجزاىي الإقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، لسماعه في قضية فساد تخص فترة إشرافه على الوكالة الوطنية للاشهار.

ويتابع خمري في ملف فساد ثقيل، رفقة إطارات بالوكالة الوطنية للاشهار والشاعر لزهاري لبتر الذي كان يشغل منصب مدير المنشورات بالوكالة رفقة إطارين آخرين.

مقالات ذات صلة
مُحتالة تستولي على مليار سنتيم من زوجين بتلمسان

مُحتالة تستولي على مليار سنتيم من زوجين بتلمسان

ترخيص بتقسيط الديون المترتبة على مكتتبي “عدل”

ترخيص بتقسيط الديون المترتبة على مكتتبي “عدل”

“السيناتورات”: منع تبذير الميزانية أكبر تحدّ خلال 2023

“السيناتورات”: منع تبذير الميزانية أكبر تحدّ خلال 2023

تقرير مغربي وهمي عن الجزائر لصرف أنظار الشارع

تقرير مغربي وهمي عن الجزائر لصرف أنظار الشارع

… عقوبات بالجملة ضد 10 وزراء!

… عقوبات بالجملة ضد 10 وزراء!

قانون مستخدمي التربية.. مكاسب جديدة وترسيم لامتيازات قديمة

قانون مستخدمي التربية.. مكاسب جديدة وترسيم لامتيازات قديمة

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد