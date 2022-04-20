وضع “كودبار” على المنتوجات الموجهة للاستهلاك البشري.. وزارة التجارة تتخذ هذا القرار!

أعلنت وزارة التجارة المتعاملين الاقتصاديين عن إرجاء تطبيق مضمون القرار المتعلق بوضع الرمز العمودي (كودبار) على المنتوجات الموجهة للاستهلاك البشري إلى غاية إشعار آخر.

وجاء في بيان لوزارة التجارة “قصد ضمان توفير الشروط الضرورية لوضع حيز التنفيذ لأحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 16 فبراير 2022 المتضمن اللائحة الفنية المحددة للشروط الكيفيات المطبقة على وضع الرمز العمودي (كودبار) على المنتوجات الموجهة للاستهلاك البشري، تعلم وزارة التجارة وترقية الصادرات كافة المتعاملين الاقتصاديين بأنه تقرر ارجاء تطبيق مضمون هذا القرار إلى غاية إشعار آخر”.

كما دعت مصالح الوزارة كل المتعاملين الاقتصاديين المعنيين للتقرب من المديريات الولائية للتجارة وغرف التجارة والصناعة لإفادتهم بكل المعلومات والتوضيحات المتعلقة بهذا النظام الجديد قصد التحضير الجيد للانخراط في هذا المسعى.