وضع مخطط إستراتيجي لتطوير إنتاح الحبوب (فيديو)

لتحقيق الإكتفاء الذاتي..

كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري، الإثنين، عن وضع مخطط إستراتيجي لتطوير إنتاح الحبوب بغية تحقيق الإكتفاء الذاتي.

وأشرف بداري على عرض الإستراتيجية الوطنية لتطوير إنتاح الحبوب لتحقيق الإكتفاء الذاتي، رفقة وزراء الصناعة والإنتاج الصيدلاني والفلاحة والأمين العام لوزارة الريّ ومسؤولين آخرين.

وتعتبر هذه الإستراتيجية “المنجزة من طرف لجنة تفكير تضم خبراء من عدة قطاعات وزارية وبإشراف من وزارة التعليم العالي ممثلة بمدير المدرسة الوطنية العليا للفلاحة وأساتذة باحثيين”.

وقال الوزير بداري في كلمته: “لجنة التفكير قدمت مخططا إستراتيجيا لتطوير إنتاج الحبوب من أجل الوصول للإكتفاء الذاتي”.

وأشار بداري إلى أن هذا المخطط الإستراتيجي والعملياتي به: رهانات، محاور إستراتيجية، أهداف عملاتية، خطة زمنية ومؤشرات”.

كما قال وزير التعليم العالي أن هذا المخطط “خماسي” يمتد من أكتوبر 2023 إلى غاية جوان 2028.