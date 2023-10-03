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الجزائر

وزارة الفلاحة: وضع نشرية يومية لمؤشر أسعار المواد الفلاحية

الشروق أونلاين
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وزارة الفلاحة: وضع نشرية يومية لمؤشر أسعار المواد الفلاحية

كشفت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، الثلاثاء، عن وضع نشرية خاصة لأسعار المواد الفلاحية لفائدة المهنيين والمستهلكين.

وأكدت وزارة الفلاحة في بيانها أنها ستضع لفائدة المهنيين والمستهلكين “نشرية يومية لمؤشر أسعار المواد الفلاحية الواسعة الاستهلاك”.

وستكون “مرفوقة بمقارنة تحليلية للأسعار على مستوى البلدان المدن التي تعرف تواجد جالية جزائرية بالمهجر”، يضيف البيان.

كما سيتم بث نشرية خاصة حسب بيان الوزارة “لمؤشر الأسعار والتي تخص أهم الولايات والمدن على المستوى الوطني وذلك كل يوم خميس”.

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