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وضع نور الدين بدوي تحت الرقابة القضائية وسحب جواز سفره
الجزائر

وضع نور الدين بدوي تحت الرقابة القضائية وسحب جواز سفره

نوارة باشوش
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وضع نور الدين بدوي تحت الرقابة القضائية وسحب جواز سفره
أرشيف

أمر قاضي التحقيق الغرفة الثالثة للقطب الاقتصادي والمالي لسيدي امحمد الأحد بوضع الوزير الأأول السابق نور الدين بدوي تحت الرقابة القضائية وسحب جواز سفره، وذلك بعد سماعه في ملفات فساد تعود لفترة توليه منصب والي قسنطينة.

وحسب مصادر الشروق، فقاضي التحقيق استمع إلى بدوي في قضية فساد تخص تظاهرة قسنطينة عاصمة الثقافة العربية، إلى جانب الوالي السابق للولاية حسين واضح.

وتعد هذه المرة الثانية التي يمثل فيها الوزير الأول السابق نور الدين بدوي، أمام قاضي التحقيق الغرفة الثالثة للقطب الاقتصادي والمالي لسيدي امحمد، حيث استمع إليه يوم 19 سبتمبر حول ملفات فساد.

ومثل بدوي أمام قاضي التحقيق الغرفة الثالثة، بعد استلامه لاستدعاء مباشر من طرف فصيلة الابحاث التابعة للمجموعة الاقليمية لدرك الجزائر ، للاشتباه في تورطه في قضية فساد تعود الى فترة توليه منصب والي ولاية قسنطينة.

وحسب المعلومات التي بحوزة “الشروق”، فإن قاضي تحقيق الغرفة الثانية على مستوى القطب الاقتصادي والمالي المكلف بقضية الحال، قد تسلم الملف الابتدائي الذي أعدته الفرقة المالية والاقتصادية بأمن ولاية قسنطينة، والتي تكفلت بالتحقيق مع بدوي عدة مرات في الفترة السابقة، بناء على إنابات قضائية من المحكمة العليا.

أما بخصوص أوجه المتابعة، فقد نقلت مصادرنا أن الأمر يتعلق بعدد من الصفقات التي منحها بطرق ملتوية أو عن طريق التراضي لمقاولات لم تلتزم بالشروط القانونية والمعايير اللازمة في إنجاز تلك المشاريع التي طالها الغش، وكذا نهب العقار وتحويل وجهته بطرق مخالفة للقانون، حيث سيتم السماع إليه بشأن القطع الأرضية ذات الطابع الصناعي التي تم التصرف فيها في المناطق الصناعية بالولاية بطرق مخالفة للتنظيمات والتشريعات المعمول بها، لفائدة بعض المستثمرين الوهميين، والذين قاموا بعدها بالتصرف في تلك العقارات إما ببيعها أو تحويلها عن الوجهة المحددة لها بطرق غير قانونية.

وبعد ما كان مقررا مثوله، حسب مصادرنا قبل الانتخابات التشريعية الماضية، إلا أنه تم تأجيل ذلك، فإنّه من الأرجح أن يوجه قاضي التحقيق القطب الاقتصادي والمالي، بعد الاستماع إلى الوزير الأول السابق نور الدين بدوي، تهما ثقيلة للمعني، تضمنها قانون مكافحة الفساد والوقاية منه 01/06 على شاكلة سوء استغلال الوظيفة، منح امتيازات غير مبررة للغير وتبديد الأموال العمومية وهي التهم التي يشترك فيها جميع المسؤولين من فئة الوزراء والولاة.

تجدر الإشارة إلى أنّ بدوي تولّى منصب والي قسنطينة وعدة ولايات أخرى، قبل تعيينه في منصب وزير التكوين والتعليم والمهنيين الذي كان فيه ناصر بوتفليقة “شقيق الرئيس السابق”، منصب الأمين العام، واستمر في منصبه في الفترة بين سبتمبر 2013 حتى ماي 2015، وبعدها مباشرة تم تعيينه وزيرا للداخلية، إلى 11 مارس 2019، حيث عين وزيرا أول إلى غاية 19 ديسمبر 2019.

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التعليقات
7
  • Moh

    سبحان الله; ليس هناك مسؤولين نزهه ??!

    26
  • عزيز

    أتذكّر لهذا الوزير فيديو في إحدى خرجاته لا أدري إلي أي ولاية تناقلته مواقع التواصل الإجتماعي حينها، جاءه مواطن شاكيا خرج من السجن و يريد العودة إلى وظيفته بعد أن ضاقت به السبل ، فنظر إليه سي بدوي و تحدث إليه بكبر و استعلاء و نهره قائلا : " غلطت تخلص ما عندي مانديرلك و هذا الأمر خاطيني". و في الحقيقة يا سي بدوي ما أنت إلا سارق و مرتشي و خائن أمانة في نظر القانون و حسب ما أفادت به التحقيقات في قضاياك. ففيم أنت خير منه ؟

    59
  • momouh mohamed

    يجب محاسبته دون نسيان 5 ملايين توقيع للرئيس المخلوع

    48
  • خليفة

    يا الله ،هذا الشخص كان يدعي الدفاع عن مصلحة الوطن و المواطن ،و في النهاية تجده هو الذي يخون هذا الوطن و يعبث بالاملاك و الاموال العمومية، كيف يثق المواطن مرة اخرى في المسؤولين؟ اذا كان رءيس حكومة يعبث بالاموال العامة ،فكيف يكون الحال مع بقية الوزراء و الولاة في عهده ؟ اين نجد المسؤول النزيه ،اذا كان حاميها حراميها ؟

    62
  • لعيد

    لماذا مواطن بسيط يحال إلى العدالة يزج به في السجن مباشرة و محاكمة في الحين و إصدار الأحكام و على أمثال هذا المجرم الذي لوكان لنا قضاء نزيه لكانت قائمته من الجرائم لا تحصر في نقاط بل لا يسعها كتاب و نحن منذ سنوات في الإستماع و التحقيق لأنها توجد نية غير صادقة و توظيف حسب الحاجة لهذا نلهي الشعب في محاكمات غير جادة .

    51
  • يانيس

    انشاء الله المؤبد

    49
  • البطاطشة

    تصفية الحسابات و تغطية الشمس بالغربال و الهاء الغاشي بالمطالب الأساسية

    26

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