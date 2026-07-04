وضع 84 مشروعًا للطرق حيز الخدمة والانطلاق عبر 37 ولاية

بمناسبة الاحتفال بالذكرى الرابعة والستين لعيدي الاستقلال والشباب

أعلنت وزارة الأشغال العمومية برمجة وضع حيز الخدمة وإطلاق 84 مشروعًا للطرق عبر 37 ولاية، بطول إجمالي يبلغ 872.2 كيلومترًا، وذلك بمناسبة الاحتفال بالذكرى الرابعة والستين لعيدي الاستقلال والشباب، الموافق لـ 5 جويلية 2026، في إطار مواصلة تنفيذ البرنامج الوطني لتطوير وعصرنة وصيانة شبكة الطرق الوطنية والولائية.

ويتضمن البرنامج وضع 50 مشروعًا حيز الخدمة عبر 25 ولاية، بطول إجمالي يبلغ 362.9 كيلومترًا، إلى جانب إعطاء إشارة انطلاق 34 مشروعًا جديدًا عبر 12 ولاية، بطول إجمالي يقدر بـ 509.3 كيلومترًا، تحت إشراف الولاة وبحضور مديري الأشغال العمومية.

وأوضحت الوزارة أن مشاريع وضع حيز الخدمة تشمل إنجاز ازدواجية طرق على مسافة إجمالية قدرها 109.5 كيلومتر، منها 32 كيلومترًا من الطرق الوطنية و77.5 كيلومترًا من الطرق الولائية، بما يسهم في رفع قدرة المحاور الطرقية على استيعاب الحركة المرورية وتحسين مستوى الخدمة.

كما تشمل عمليات وضع الخدمة أشغال الصيانة والتدعيم والتقوية والتعبيد على طول 253.4 كيلومترًا، موزعة بين 90 كيلومترًا من الطرق الوطنية و163.4 كيلومترًا من الطرق الولائية، بهدف الحفاظ على ديمومة المنشآت الطرقية، وتحسين نوعية السير، وتعزيز شروط السلامة لفائدة مستعملي الطريق.

وتشمل الولايات المعنية بوضع المشاريع حيز الخدمة كلًا من تمنراست، مسعد، برج باجي مختار، أم البواقي، ميلة، برج بوعريريج، بسكرة، بومرداس، سيدي بلعباس، بجاية، الطارف، غرداية، عين صالح، تبسة، الجلفة، قسنطينة، النعامة، الوادي، تندوف، مستغانم، سكيكدة، تيارت، ورقلة، البويرة، وسوق أهراس.

أما المشاريع الجديدة، فتتوزع على 4 مشاريع لازدواجية الطرق الوطنية بطول 51.1 كيلومترًا، و6 مشاريع لعصرنة الطرق بطول 216 كيلومترًا، و7 مشاريع لصيانة الطرق بطول 84 كيلومترًا، و9 مشاريع لتدعيم وتقوية شبكة الطرق بطول 86.2 كيلومترًا، إضافة إلى 8 مشاريع للإنجاز تشمل طرقًا جديدة وطرقًا اجتنابية ومنشآت فنية ومحوري دوران، بطول إجمالي يبلغ 72 كيلومترًا.

وستشمل عمليات إعطاء إشارة الانطلاق ولايات الشلف، سعيدة، تيارت، المسيلة، تبسة، تيسمسيلت، تمنراست، باتنة، أم البواقي، النعامة، الوادي، والبويرة.

وبحسب تصنيف شبكة الطرق، تستحوذ الطرق الوطنية على النصيب الأكبر من المشاريع الجديدة بواقع 23 مشروعًا يمتد على 356.3 كيلومترًا، تليها الطرق الولائية بـ 9 مشاريع بطول 142 كيلومترًا، فيما تشمل البرمجة مشروعين على مستوى الطرق البلدية بطول إجمالي يقدر بـ 11 كيلومترًا.

وأكدت وزارة الأشغال العمومية أن هذه المشاريع تندرج ضمن مواصلة تجسيد الاستثمارات العمومية الرامية إلى تحديث وتوسيع شبكة البنية التحتية للطرقات، وتعزيز الربط بين مختلف المناطق، وتحسين ظروف النقل والتنقل، ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق تنمية متوازنة عبر مختلف ولايات الوطن.