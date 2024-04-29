وظائف “بدون اشتراط الخبرة المهنية” لحاملي الشهادات الجامعية في 10 لغات

في قطاع العدالة

أعلنت وزارة العدل يوم الإثنين في بيان، عن فتح مسابقة لتوظيف 500 مترجما-ترجمانا رسميا، في 48 مجلسا قضائيا على مستوى الوطن.

ويشترط على المترشحين للمسابقة، إلى جانب الجنسية الجزائرية والتمتّع بالحقوق المدنية، أن يبلغوا من العمر 25 سنة بتاريخ المسابقة، مع حمل شهادة ليسانس أو ماستر في الترجمة.

كما يُطلب من المترشحين للمسابقة، أن يكونوا قد مارسوا مهنة الترجمة لمدة لا تقل عن 5 سنوات، في:

مصلحة الترجمة لدى جهة قضائية أو إدارية،

أو هيئة أو مؤسسة عمومية أو خاصة،

أو منظمة أو مكتب عمومي للترجمة الرسمية،

أو مكتب أجنبي للترجمة.

غير أنه يعفى من شرطي السنّ والخبرة المهنية، المترشّحون المتحصلون على شهادة جامعية في اللغات الإيطالية، التركية، البرتغالية، الصينية، الكورية، اليابانية، الهولندية، الهندية، الملاوية، ولغة الإشارة.

وتنطلق فترة التسجيلات الأولية في المسابقة ابتداء من 29 أفريل 2024، وتستمرّ إلى غاية 8 ماي 2024. وذلك عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة العدل.

على أن تودع ملفات الترشّح بمقرات المجالس القضائية، بين 9 و23 ماي 2024. وهي تتكوّن من الوثائق التالية:

استمارة التسجيل في المنصة الإلكترونية.

مستخرج من عقد الميلاد.

نسخة من بطاقة التعريف البيومترية.

صورتين شمسيتين.

نسخة من الشهادة الجامعية المطلوبة.

شهادة عمل تثبت أقدمية لا تقل عن 5 سنوات في مصلحة الترجمة.

شهادة ترخص للمترشح الموظف بالمشاركة في المسابقة، وتتعهد بقبول استقالته في حالة نجاحه النهائي.

نسخة من الحوالة الخاصة بدفع حقوق المشاركة في المسابقة، تدفع باسم الوكيل المحاسب لجامعة الجزائر 1، لرقم الحساب لدى خزينة ولاية الجزائر: RUB: 00816001116000097718.

وتتضمن المسابقة اختبارات كتابية للقبول، تجرى يوم السبت 1 جوان 2024 بكلية الحقوق في جامعة الجزائر 1. واختبارا شفويا للقبول النهائي.

وفيما تتمثل الاختبارات الكتابية في امتحانات للترجمة من اللغة المعنية بالتوظيف وإليها. سيكون الاختبار الشفوي في هيئة مقابلة في الثقافة القانونية العامة، والقدرة على التعبير في اللغة المختارة.