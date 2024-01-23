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رياضة

وظيفة جديدة لرونالدينيو

عمر سلامي
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وظيفة جديدة لرونالدينيو
ح.م
رونالدينيو

فاجأ الدولي البرازيلي السابق رونالدينيو الجميع بتحوله إلى وظيفة جديدة، بعيدة عن عالم كرة القدم.

وعاد رونالدينيو إلى العاصمة الفرنسية، وفاجأ الجميع بعد أن أصبح عارض أزياء محترفا في أسبوع الموضة بباريس 2024.

وارتدى النجم البرازيلي زيا مصنوعا من القماش الأزرق الفاتح، ومعطفا كبيرا من الفرو، وقبعة ونظارة لإضفاء اللمسة النهائية على ملابسه.

وحتى بضعة أشهر مضت، كان النجم البرازيلي رونالدينيو لا يزال مرتبطا بكرة القدم، بعد اعتزاله عام 2018 عن عمر يناهز 37 عاما.

وأصبح نجم برشلونة السابق أحد لاعبي كرة القدم في فريق بورسينوس إف سي في فيفري 2023، الذي يشارك في “دوري الملوك”.

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