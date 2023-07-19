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رياضة

وظيفة جديدة لِمهدي مصطفى بعد الاعتزال

علي بهلولي
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وظيفة جديدة لِمهدي مصطفى بعد الاعتزال
الأرشيف
مهدي مصطفى

بات اللاعب الدولي الجزائري السابق مهدي مصطفى، يشغل منصبا جديدا في مشواره الرياضي.

وكان مهدي مصطفى قد أعلن مُؤخّرا عن اعتزاله رياضة كرة القدم.

وأسندت إدارة نادي أجاكسيو إلى مهدي مصطفى منصب “كشّاف”، يقول المدير الرياضي يوهان كافالي في تصريحات أدلى بها لِصحيفة “كورس ماتان” الفرنسية، ونشرتها، الأربعاء.

وتعني هذه الوظيفة أن مهدي مصطفى سيقوم بِمُعاينة مواهب الكرة داخل فرنسا وخارج البلد، على أمل انتدابهم في صفوف نادي أجاكسيو.

وسبق لِمهدي مصطفى ارتداء زيّ نادي أجاكسيو الفرنسي، ما بين 2011 و2014. هذا الفريق الذي نزل مُؤخّرا إلى بطولة القسم الثاني.

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