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العالم

“وعكة صحية” تؤجل زيارة أول مسؤول مغربي إلى سلطات الاحتلال

الشروق أونلاين
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“وعكة صحية” تؤجل زيارة أول مسؤول مغربي إلى سلطات الاحتلال
أرشيف
النعم ميارة

أعلن مجلس المستشارين في المغرب يوم الأربعاء، عن تأجيل زيارة رئيسه النعم ميارة إلى الكنيست الإسرائيلي في فلسطين المحتلة، بسبب وعكة صحية استدعت نقله إلى المستشفى.

وذكر بيان الغرفة الثانية للبرلمان المغربي أن تأجيل الزيارة المقررة يومي 6 و7 سبتمبر إلى الكنيست الإسرائيلي، جاء على خلفية “الوعكة الصحية التي ألمت بالنعم ميارة، بالعاصمة الأردنية عمان في ختام زيارته إلى المملكة”.

وأوضح البيان أن وعكة رئيس المجلس الذي كان سيصبح أول مسؤول سياسي مغربي يزور إسرائيل “استدعت إقامته في المستشفى، من أجل الخضوع للفحوصات المعمقة والعلاج”.

وأدانت الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع هذه الزيارة، وقالت إنها “تأتي في وقت تقود فيه إسرائيل هجوما شاملا على الشعب الفلسطيني”.

وأعلن النظام المغربي عن تطبيع علاقاته مع الاحتلال الإسرائيلي في ديسمبر 2020، برعاية من إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

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