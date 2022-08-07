وفاة أب وإبنه إثر سقوط صخرة بأحد شواطئ وهران

لقي أب وابنه مصرعهما بينما أصيبت الأم بجروح متفاوتة الخطورة إثر سقوط صخرة على مستوى شاطئ عين فرانين بولاية وهران.

وحسب بيان لمصالح الحماية فقد تدخلت الوحدات العملية على مستوى عين فرانين بلدية ودائرة بئر الجير في حدود الساعة 10 سا و45 دقيقة من أجل حادث تمثل في سقوط صخرة على عائلة متكونة من الأب والأم والإبن.

وأوضح المصدر ذاته أنه تم إنقاذ الأم البالغة من العمر حوالي 38 سنة حيث تم إسعافها وتحويلها على جناح السرعة نحو مصلحة الاستعجالات بمستشفى أول نوفمبر بإيسطو.

في حين أعلنت عن وفاة الأب البالغ من العمر حوالي 48 سنة، والإبن البالغ من العمر حوالي 11 سنة متعددي الإصابات في عين المكان، ليتم تحويلهما نحو مصلحة حفظ الجثث بمستشفى أول نوفمبر بإيسطو.

وأشارت الحماية إلى تسخير إمكانيات تمثلت في 8 شاحنات تدخل بمختلف الأنواع و7 سيارات إسعاف من بينها 2 طبية وفرقة متخصصة في التدخل في الأماكن الصعبة والوعرة وفرقة متخصصة في البحث بإستعمال الكلاب المدربة بالإضافة إلى 65 عون تدخل بمختلف الرتب.