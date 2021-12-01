وفاة أحد مصابي حريق مصفاة البترول بسكيكدة

الحادث نجم عن تسرب للغاز

لفظ صبيحة الأربعاء، عامل صيانة بشركة صوميك لأشغال الصيانة الصناعية أنفاسه الأخيرة بمستشفى عبد الرزاق بوحارة بسكيكدة، متأثرا بالإصابات والحروق الخطيرة التي تعرض لها، نهار الثلاثاء، إثر نشوب حريق جزئي بمصفاة تكرير البترول بسكيكدة، والذي خلّف إصابة 9 عمال بحروق وإصابات مختلفة.

وحسب ما علمته “الشروق”، فإن الحريق اندلع بالوحدة 100 الإنتاجية لمصفاة تكرير البترول، حيث كان العمال يقومون بأشغال صيانة لأنبوب البترول وفجأة، اندلعت النيران ما أدى إلى إصابة أحد العمال بجروح وكسور خطيرة عند محاولته الفرار من مكان الحادث، كما أصيب أحد زملائه بحروق خطيرة، إلى جانب سبعة عمال من شركتي سوناطراك وصوميك، والذين أصيبوا بحروق طفيفة بمستشفى عبد الرزاق بوحارة بمدينة سكيكدة.

الحادث الذي تسبب في حالة رعب وهلع كبيرين وسط كل عمال وموظفي مصفاة تكرير البترول، وقع عندما كان عمال الشركة الوطنية المختصة في الصيانة الصناعية “صوميك” وهي إحدى فروع سوناطراك، يقومون بأشغال تهيئة وصيانة أنبوب الوحدة الإنتاجية بعد انسداده، وعقب قيام احد التقنيين بنزع غطاء الأنبوب للتأكد من مكان وجود العطب، يتفاجأ الجميع باندلاع ألسنة اللهب، التي تسببت في إصابة أحد التقنيين ومهندس صيانة، بالإضافة إلى سبعة عمال آخرين، من شركتي سوناطراك والشركة الوطنية المختصّة في الصيانة الصناعية “صوميك”، وفور وقوع الحادث، سارعت وحدات الوقاية والتدخل التابعة للمنطقة الصناعية بسكيكدة، بالتدخل مدعومة بفرق الإطفاء للحماية المدنية، لمنع انتشار النيران المشتعلة، ما حال دون امتدادها، إلى باقي وحدات المصفاة، حيث تم التحكم في النيران المشتعلة وإخماد لهيبها. وبعد إجلاء المصابين ونقلهم إلى المستشفى، تم إصلاح العطب على مستوى أنبوب الوحدة الإنتاجية.

وفور إبلاغها بالحادث تنقلت والية ولاية سكيكدة مساء أول أمس، إلى مستشفى عبد الرزاق بوحارة، لزيارة المصابين والاطمئنان على حالتهم الصحية، وظروف التكفل بحالاتهم. وعند الساعة السادسة مساء وصل وزير الطاقة محمد عرقاب لمعاينة موقع الحادث الذي من بين نتائجه وفاة عامل صيانة عبد الرحمان سعيدي البالغ من العمر 38 سنة صباح أمس الأربعاء بمستشفى عبد الرزاق بوحارة بعد تعرضه لحروق من الدرجة الثالثة، وكان من المقرر نقله بطائرة هيلكوبتر إلى مستشفى عين النعجة، كما أكد الوزير أن الحادث نجم عن تسرب كمية من الغاز، وهو حادث عرضي وقع أتناء عملية صيانة عادية، كما قام بزيارة المصابين، ونقل لهم تمنيات رئيس الجمهورية بالشفاء العاجل، هذا الحادث وإصابات العمال بحروق متفاوتة الخطورة تتطلب التكفل الفوري، ومستشفى متخصص في الحروق، ما دفع الوزير وخلال تصريح صحفي بالقول أنه سيتدخل شخصيا لدى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بخصوص تسريع وتيرة إنجاز مستشفى الحروق والذي كان مبرمجا بمنطقة بوزعرورة والمتوقف منذ سنوات. وأكد أيضا حرص رئيس الجمهورية على تسلم هذا الصرح الطبي في أقرب الآجال.