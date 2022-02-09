وفاة أربعة أشخاص من عائلة واحدة بالغاز بسطيف

توفي، الأربعاء، أربعة أشخاص من عائلة واحدة، اختناقا بالغازات السامة، المنبعثة من موقد التدفئة، حيث عثر على أفراد العائلة الـ4 ويتعلق الأمر بكل من الأب البالغ من العمر 48 سنة، والأم البالغة من العمر 38 سنة، والطفلة 8 سنوات والطفل 12 سنة، جثث هامدة، في غرفة نوم الأطفال والأبوين بالمنزل العائلي بحي 102 مسكن بمركز المهدية ببلدية عين أرنات بسطيف.

فيما عثر على صبي بالغ من العمر ست سنوات في ذات غرفة الأطفال في حالة صحية حرجة، تم نقله إلى المستشفى ولا زال لحد كتابة هذه الأسطر في قاعة الإنعاش بمستشفى سعادنة عبد النور بسطيف. هذا وقد تم نقل الجثث الـ4 من طرف مصالح الحماية المدنية إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى سطيف، الولاية التي عاشت منذ أسبوع كارثة هلاك ثمانية أفراد في انفجار غازي.