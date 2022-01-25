توفي مساء الإثنين، الممثل التركي أيبيرك بيكجان، المعروف بشخصية “أرتوك بيه” في مسلسل قيامة أرطغرل التاريخي بعد صراع مع مرض سرطان الرئة.

وأعلنت وسائل إعلام محلية عن وفاة بيكجان، عن عمر ناهز الـ51 عاماً، بعد تعرضه لأزمة صحية ألمت بعد قبل عدة أشهر، رقد على إثرها في أحد المشافي التركية.

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي، بخبر رحيل الممثل الشهير، كما عمت حالة من الحزن الشديد بين صفوف محبيه، فيما نعاه الكثيرون.

وظهر بيكجان على مدار الأجزاء الخمسة للعمل التركي الأكثر شهرة “قيامة أرطغرل” في عدة أدوار من بينها “سيد قبيلة الكايي” و”سليمان شاه”، في الجزء الأول وحتى الخامس، وكان اليد اليمنى لأرطغرل “.

ومن المقرر أن يوارى جثمان بيكجان الثرى، الثلاثاء، في مسقط رأسه “ميرسيا”.

وفي وقت سابق، نشر بيكجان تدوينة خاطب من خلالها أصدقاءه قائلاً: “ذهبت إلى الطبيب بشكوى آلام في الظهر، وصلت إلى نقطة اكتشاف إصابتي بسرطان الرئة، الذي انتشر حتى وصل إلى الكبد والغدد الكظرية، لسوء الحظ لم تظهر عليّ أعراض هذا المرض في مراحله الأولى”.

وأضاف: “اليوم هو الأول لمتابعة العلاج الكيميائي، أكبر دعم قدم لي هو عائلتي وأصدقائي المقربين، سأبذل قصارى جهدي لاستعادة صحتي، ابقوا بصحة جيدة.. دعواتكم”.

هذه التهم تلاحق قيامة أرطغرل وقيامة عثمان.. وصاحب المسلسلين يرد!

واجه المسلسلان الشهيران قيامة أرطغرل وقيامة عثمان، شهر جانفي 2021، انتقادات حادة وتهما بتوجيه رسائل سياسية مبطنة، بالرغم من تحقيقهما نجاحا باهرا، وتخطي عدد المشاهدات عتبة الـ 3 مليار.

ومع تزايد التهم على العملين الذين أثرا في المشاهدين بإحيائهما لعبق الماضي وفتح نوافذ التاريخ على قصص الغزاة والفاتحين، خرج صاحبهما للرد والتوضيح، خاصة بعد ربطهما بدعم حزب العدالة والتنمية والدولة العثمانية.

وظهر “محمد بوزداغ” كاتب ومنتج ومؤلف مسلسلي قيامة أرطغرل وقيامة عثمان وغيرهما من المسلسلات والأفلام التاريخية على برنامج “بلا حدود” على قناة الجزيرة يقول: “أن قيامة أرطغرل وقيامة عثمان لم يمولا من قبل حزب العدالة والتنمية التركي أو أي حزب سياسي آخر، ولا يحملان أي رقابة أو توجيه سياسي لأحداثهما”.

في ذات السياق أشار إلى أن المسلسل التاريخي لا يهدف إلى تعليم التاريخ، بالقدر الذي يسعى فيه إلى فتح نافذة تاريخية والتركيز عليها، وأنه من غير المنطقي أن تكون قصة المسلسل في القرن الـ 13 ولها رسائل سياسية.

عن سبب إخراج المسلسلين أكد بأنه أراد أن ينقل للمشاهدين والمسلمين وكل الناس في العالم قصة القيامة التي كانت من أقوى الدول في العالم التي شهدها التاريخ المعاصر، والتي تأسست على يد قبيلة الكاي التركمانية وهي قبيلة صغيرة مأواها الخيام والأرياف لكنها تمتلك قوة إيمان وشجاعة وصبر وثبات مما جعلها تنجح في التصدي للأعداء من كافة القوى العظمى.

وبين أنه أنهى دراسة التاريخ في الجامعة وكان طموحاً من أجل إحياء آثار تاريخ العالم الإسلامي ونقلها إلى المشاهدين حول العالم، لافتا إلى أنه لاحظ وجود تشابه في الظروف التي يمر بها العالم الإسلامي في الوقت الحالي، مع ظروف قيامة أرطغرل وتأسيس الدول العثمانية، من حيث تكالب القوى العالمية عليها، وانشغال المسلمين بالاقتتال الداخلي فيما بينهم.

يذكر أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان زار موقع تصوير مسلسل قيامة أرطغرل أكثر من مرة، وهو ما دفع بعض الأطراف من المعارضين لتوجيه أصابع الاتهام للعمل.

وقال بوزداغ في هذا الشأن أن أردوغان زار موقع تصوير قيامة أرطغرل لأنه معجب به، كما فعل عدة رؤساء مسلمين وعرب والكثير من الرموز حول العالم، فهل جميعهم مولوا المسلسلين.