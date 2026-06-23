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خلال مباراة كأس العالم بين الجزائر والأردن

وفاة أردني وإصابة 8 آخرين جراء حادث تدافع في عمّان

الشروق أونلاين
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وفاة أردني وإصابة 8 آخرين جراء حادث تدافع في عمّان
أرشيف
الساحة الهاشمية في عمّان

كشف الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام في الأردن يوم الثلاثاء، عن إصابة 9 أشخاص خلال تدافع للجمهور داخل الساحة الهاشمية في العاصمة عمّان.

وقد وقع الحادث في أثناء متابعة الجمهور مقابلة كأس العالم لكرة القدم، بين المنتخبين الجزائري والأردني.

وتابع المتحدث أنّ أحد المصابين ما لبث أن فارق الحياة بعد نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج. ليتمّ تحويله للطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة.

مضيفا أن السلطات المختصة بدأت تحقيقًا عاجلاً “لتوضيح ملابسات التدافع”. مشيرا إلى أن الساحة الهاشمية عرفت تدفقًا كبيرًا من الجماهير لمتابعة بث المباراة.

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