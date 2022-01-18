وفاة أستاذ بكورونا في بسطيف وغلق ثانوية بورقلة

فيما تم غلق مدرسة بعد تأكد إصابة 66 تلميذا

توفي أستاذ في ابتدائية كانوني بقرية الفريقات ببلدية عين ولمان جنوب ولاية سطيف، يبلغ من العمر 42 سنة، الثلاثاء، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، بعد أسبوع قضاه في مصلحة الكوفيد، بمستشفى محمد بوضياف بعين ولمان جنوب ولاية سطيف، وهو يصارع الموت.

وقد أدت الحادثة إلى مطالبة بعض جمعيات أولياء التلاميذ بتوقيف الدراسة ولو مؤقتا، خاصة أن فيروس كورونا، انتشر خلال اليومين الأخيرين بشكل رهيب في أوساط التلاميذ في العديد من المؤسسات التعليمية بولاية سطيف، حيث تم غلق ابتدائية شلالي لخضر بحي الهضاب بسطيف، إذ أشارت مصادر تربوية وصحية إلى إصابة 66 تلميذا و7 أساتذة بفيروس كورونا، وطالت الجائحة تلاميذ في السنة الأولى ثانوي، يتمدرسون في ثانوية مالك بن نبي ببلدية عين أرنات بسطيف.

وهذا باقتراح من مديرية التربية لولاية سطيف، بعد ملاحظتها لارتفاع الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في صفوف تلاميذ مدرسة شلالي لخضر بحي الهضاب الابتدائية، تم غلقها بقرار من مديرية الصحة وبأمر من والي الولاية وبارتياح من أولياء التلاميذ الذين يرون الصحة فوق كل اعتبار.

تسجيل 17 حالة بمركز التكوين شبه الطبي

غلق ثانوية بسبب “أوميكرون” في ورقلة

قررت السلطات المحلية ممثلة في والي ولاية ورقلة بالتنسيق بين مدير التربية واللجنة الطبية، الثلاثاء، غلق ثانوية المجاهد الخليل أحمد لمدة 10 أيام، بعد تزايد حالات الإصابة بداء أومكرون المتجدد، حيث ارتفعت من 08 حالات مؤكدة قبل يومين إلى أزيد من 40 حالة إيجابية بين تلاميذ الثانوية حسب مصدر طبي. وتشير مصادر أخرى على صلة بالملف أن الرقم أكبر من العدد المذكور نظرا لعدد المتمدرسين بالثانوية إذ يقارب 800 متمدرس أحالوا أنفسهم قبل اليوم على عطلة إجبارية خوفا من انتشار عدوى إصابتهم قبل صدور قرار الغلق مساء الثلاثاء، حيث بدت الثانوية شبه فارغة أمس باستثناء البعض من أفراد الطاقم الإداري وبعض المشرفين التربويين.

وبالرجوع إلى نفس المصدر، فإن عدد التلاميذ من نفس الهيكل التربوي، الذين تم فحصهم من طرف الفريق الطبي بمصلحة الكوفيد بمستشفى 600 سريرا محمد بوضياف، تجاوز 45 حالة إيجابية سلمت لهم وصفات طبية لمزاولة العلاج خارج المستشفى نظرا لعدم تعقد الحالات المذكورة، عقب ظهور أعراض وباء أومكرون المتجدد بين تلاميذ ذات الثانوية، علما أن الحالات المسجلة لحد كتابة هذه الأسطر لا تدعوا للقلق. وكان الأطباء بينهم طبيبة الثانوية قد نصحوا السلطات المحلية، على غرار رئيس الدائرة والبلدية ومدير التربية، بوجوب غلق الثانوية المذكورة بغية محاصرة الوباء الذي قد ينتقل حتى إلى التلاميذ والأولياء معا، وكانت مصالح مديرية الصحة في وقت سابق قد كلفت فرقة من مصلحة الطب المدرسي قصد النزول إلى الثانوية ومباشرة فحص عدد من التلاميذ وتسليم وصلات طبية لأوليائهم بغية استكمال الإجراءات الطبية، دون حساب أولئك التلاميذ الذين تنقلوا إلى المستشفى بمحض إرادتهم.

ومعلوم أن مدير التربية سارع منذ أيام إلى مراسلة جميع مديري المؤسسات التربوية، قصد تسهيل مهمة الأطقم الطبية، منها أفراد مصلحة الطب المدرسي.

وفي ذات السياق كشفت مصادر طبية مؤكد للشروق عن تسجيل أكثر من 17 حالة إصابة بوباء أومكرون بين الأطقم الطبية في مركز تكوين شبه الطبيين منهم كوادر وأساتذة، مما أحال أغلبهم على عطلة مرضية وعزل منزلي. يذكر أن مدير الصحة بورقلة أكد لـ”الشروق” قبل أيام تسجيل إصابات بوباء أوميكرون، غير أنه رفض إعطاء تفاصيل أكثر، كون التصريح ليس من صلاحياته.