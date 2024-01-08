وفاة أسطورة الكرة الألمانية “بيكنباور”

تُوفّي، الإثنين، أسطورة كرة القدم الألمانية فرانتس بيكنباور عن عمر ناهز 78 سنة.

وكان بيكنباور قد تعرّض منذ سنة خلت لِمرض على مستوى العين، أفقده البصر من جهة العين اليمنى. ثمّ أجرى عمليتَين جراحيتَين في تاريخَين متباينَين على مستوى القلب، أثّرتا سلبا وكثيرا على وضعيته الصّحية، بل أن يُفارق الحياة.

وزيّن فرانتس بيكنباور سجّله الرّياضي بِعدّة تتويجات، أبرزها لقب كأس العالم 1974 مع منتخب ألمانيا، وكأس أمم أوروبا عامَين من قبل. أمّا مع الأندية، فنال كأس رابطة أبطال أوروبا (بِالصّيغة القديمة) أعوام 1974 و1975 و1976 مع الفريق المحلّي بايرن ميونيخ. فضلا عن تتويجات أخرى.

وفي مجال التدريب، أحرز بيكنباور لقب كأس العالم 1990 مع منتخب ألمانيا، وكأس الاتحاد الأوروبي عام 1995 مع البايرن، وغيرها من التتويجات الكبيرة.

فرديا، حصد بيكنباور جائزة “الكرة الذهبية” لِعامَي 1972 و1976، وعددا آخر معتبرا من الألقاب والمكافآت.

ويُصنّف فرانتس بيكنباور في خانة أفضل قلب دفاع في تاريخ كرة القدم، بِالمفهوم التقليدي لِمراكز اللّعبة الأكثر شعبية في العالم.