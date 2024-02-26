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رياضة

وفاة أسطورة شبيبة القبائل والدولي السابق صالح لارباس

عمر سلامي
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وفاة أسطورة شبيبة القبائل والدولي السابق صالح لارباس
أرشيف
وفاة صالح لارباس

توفي الاثنين، أسطورة شبيبة القبائل، ولاعب المنتخب الوطني في الثمانينات، صالح لارباس عن عمر ناهز 71 سنة.

وتقدمت إدارة شبيبة القبائل، عبر الصفحة الرسمية للنادي، بخالص التعازي، وعبرت عن تضامنها الكبير مع عائلة الفقيد.

وتقدم وزير الشباب والرياضة، عبد الرحمان حماد، أصالة عن نفسه ونيابة عن كافة عمال وإطارات قطاع الشباب والرياضة، بخالص التعازي و صادق المواساة إلى عائلة الفقيد،  وإلى أسرة شبيبة القبائل راجيا من الله عز و جل أن يلهم أهله وذويه جميل الصبر وحسن السلوان، و أن يتغمدّه برحمته الواسعة و يسكنه فسيح جناته.

وعبّر رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، وليد صادي عن تعازيه الخالصة إثر وفاة الدولي السابق ولاعب شبيبة القبائل صالح لارباس.

وقال رئيس “الفاف”، عبر حسابه على منصة “إكس”: “تلقيت ببالغ الحزن و الأسى وفاة المرحوم صالح لارباس، اللاعب الدولي السابق ولاعب شبيبة القبائل”.

وأضاف: “لا يسعني إلا أن أترحم على روح الفقيد، وأن أعزي عائلة المرحوم و عائلة كرة القدم الجزائرية، داعيا المولى أن تغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم ذويه الصبر و السلوان”.

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