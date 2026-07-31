وفاة أسطورة كرة القدم الإيطالية فرانكو باريزي

توفي الجمعة أسطورة كرة القدم الإيطالية، فرانكو باريزي عن عمر ناهز 66 عاما.

ويعد باريزي أحد أبرز رموز الوفاء في تاريخ كرة القدم، بعدما كرّس مسيرته الاحترافية كاملة لخدمة ميلان.

ونعى نادي ميلان أسطورته قائلا” : “يبكي تاريخ ميلان بأكمله رحيل فرانكو باريزي. سيظل مثاله ونزاهته محفورين إلى الأبد في الحمض النووي للنادي، كما سيبقى قميصه التاريخي رقم 6 رمزا خالدا.

وأضاف ميلان في تعزيته: “ويتقدم النادي بأحر التعازي إلى عائلته في هذا المصاب الأليم، وهي خسارة يشعر بها جميع مشجعي الروسونيري وكأنها خسارتهم الشخصية”.

وبدأ باريزي رحلته مع أكاديمية ميلان بين عامي 1974 و1977، قبل أن يسجل ظهوره الأول مع الفريق الأول عام 1977، ومنذ ذلك الحين لم يرتدِ أي قميص آخر حتى إعلان اعتزاله في عام 1997.

وخاض باريزي 719 مباراة بقميص ميلان، وهو من أكثر اللاعبين مشاركة في تاريخ النادي، وأسهم في التتويج بستة ألقاب للدوري الإيطالي بين عامي 1978 و1996، إضافة إلى ثلاثة ألقاب في دوري أبطال أوروبا أعوام 1989 و1990 و1994، ليخلد اسمه بين أعظم المدافعين في تاريخ اللعبة.

وكان باريزي أحد أعمدة المنتخب الإيطالي على مدار 14 عامًا، فخاض 81 مباراة دولية بين عامي 1980 و1994.

كما كان ضمن تشكيلة “الأتزوري” المتوجة بكأس العالم عام 1982 في إسبانيا، قبل أن يقود المنتخب إلى المركز الثالث في مونديال عام 1990 الذي استضافته إيطاليا، ثم إلى نهائي كأس العالم عام 1994 في الولايات المتحدة.