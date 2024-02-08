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رياضة

وفاة أشهر مشجع لكرة القدم في العالم

عمر سلامي
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وفاة أشهر مشجع لكرة القدم في العالم
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مشجع منتخب الأرجنتين "تولا"

توفي الأرجنتيني كارلوس باسكوال الملقب بـ”تولا”، أحد أشهر مشجعي كرة القدم في العالم، عن عمر ناهز 83 عاما.

ورافق “تولا”، الذي اشتهر بطبلته الكبيرة، منتخب الأرجنتين إلى 13 مونديالا، حتى قطر 2022، وشهد تتويج المنتخب بألقابه الثلاثة أعوام 1978 و1986 و2022.

وقبل عام، فاز “تولا” بجائزة المشجعين في حفل توزيع جوائز الاتحاد الدولي للعبة “فيفا” للأفضل، نيابة عن الجماهير الأرجنتينية.

وتابع “تولا” كأس العالم لأول مرة في ألمانيا عام 1974، وهو العام الذي اكتسب فيه سمعته حين التقط صورة مع الرئيس آنذاك خوان دومينغو بيرون الذي أهداه آلته الموسيقية.

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