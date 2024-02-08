وفاة أشهر مشجع لكرة القدم في العالم

توفي الأرجنتيني كارلوس باسكوال الملقب بـ”تولا”، أحد أشهر مشجعي كرة القدم في العالم، عن عمر ناهز 83 عاما.

ورافق “تولا”، الذي اشتهر بطبلته الكبيرة، منتخب الأرجنتين إلى 13 مونديالا، حتى قطر 2022، وشهد تتويج المنتخب بألقابه الثلاثة أعوام 1978 و1986 و2022.

وفاة المشجع الأرجنتيني الشهير كارلوس #تولا .. باسكوال أحد أبرز مشجعي كرة القدم في العالم عن عمر ناهز 83 عاماً 😢 🔘 اشتهر بطبلته الكبيرة في مدرجات الأرجنتين خلال مونديال #قطر2022 🥁 🔘 حضر 13 مونديالاً , وكان شاهدا على تتويج التانجو بألقابه الثلاثة ( 1978 و1986 و2022) 🏆 🔘… pic.twitter.com/VwlqNcPwtT — محمد الجزار 🦅 (@mohamedelgazar4) February 8, 2024

وقبل عام، فاز “تولا” بجائزة المشجعين في حفل توزيع جوائز الاتحاد الدولي للعبة “فيفا” للأفضل، نيابة عن الجماهير الأرجنتينية.

وتابع “تولا” كأس العالم لأول مرة في ألمانيا عام 1974، وهو العام الذي اكتسب فيه سمعته حين التقط صورة مع الرئيس آنذاك خوان دومينغو بيرون الذي أهداه آلته الموسيقية.