وفاة أكبر اللاعبين سنّا في تاريخ المنتخب الوطني

تُوفّي ، الأربعاء، اللاعب الدولي الجزائري السّابق والمدرب أحمد عراب، عن عمر ناهز 90 سنة.

وكان المرحوم – المولود في الـ 19 من مارس 1933 بالشلف – يعتبر قبل وفاته أكبر لاعبي المنتخب الوطني لِكرة القدم على قيد الحياة. لِيخلفه أسعد دومار في التّسمية.

وحمل أعراب ألوان المنتخب الوطني في 11 مناسبة بين 1963 و1967، و بِالاضافة إلى مشوار طويل في منصب لاعب، عمل الفقيد مدربا ومسيّرا.

وكانت البداية الكروية في موسم 1951 مع وداد بلوزداد (بلكور سابقا)، قبل أن يخوض تجربة أخرى بِفرنسا مع ناديَي بريف وليموج.

وعاد أعراب إلى الجزائر عام 1963، لِيلتحق بِمنصب “لاعب- مدرب” في نادي شباب بلوزداد حديث التأسيس.

وفضلا عن فنّياته، كان أحمد أعراب يتمتّع بِروح الفوز والتألّق، ما سمح له بِتحقيق أوّل لقب في عام 1965. وخاض بعدها تجربة في وداد بوفاريك قبل أن يعود مجدّدا إلى شباب بلوزداد في عام 1969 على رأس العارضة الفنية، ويُتوّج بِالثنائية.

والتحق أحمد أعراب بعدها بِالنادي الرياضي سوناطراك القبة (رائد القبة)، حيث كان موظَّفا. ثم عاد بعدها إلى شباب بلوزداد وتوّج بِكأس الجزائر عام 1978.

رحم الله أحمد أعراب وأسكنه فسيح الجنان، وألهم ذويه جميل الصّبر والسّلوان.

“إنّا لله وإنّا إليه راجعون”.