وفاة أمير الكويت.. الرئيس تبون يبعث رسالة تعزية

بعث رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، السبت، رسالة تعزية، إلى الشيخ مشعل الأحمد الصباح، إثر وفاة أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الصباح.

وجاء في رسالة التعزية:

﴿ وَبَشِّرِ الصَّابِرينَ الَّذِينَ إذَا أَصَابَتْهُم مُصِيبَةٌ قَالُواْ إِنَّا للهَ وإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِم صَلَوَاتٌ مِن رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُوْلَئِكَ هُمُ الـمُهْتَدُونَ﴾

الله أكبر ..

فُجعتُ لِما ألمَّ بنا مع آل الصباح الأفاضل والشعب الكويتي الشقيق، بانتقال صاحب السّمو أمير دولة الكويت الشقيقة، نواف الأحمد الجابر الصباح، إلى جوار ربِّ العزّة.

إنّنا برحيله نُودِّع أخًا شَهمًا عزيزًا من بُناة رفعة ومجد بلد الخير والنماء، الذي قاد على أرضه آلُ الصباح مسيرةً مُظفرة ارتقت بأشقائنا في الكويت إلى مراتب متميزة في التنمية المستدامة والعيش الكريم في كنف الحكمة والتبصُر التي أحاطت بنات وأبناء دولة الكويت الشقيقة بالرّعاية، وحرصت على الاضطلاع بأدوار شريفة صادقة تُجاه قضايا الأمة العربية والإسلامية، ويُسجّل التاريخ لفقيدنا العزيز نواف الأحمد الجابر الصباح ولـآل الصباح الكرام اليد البيضاء المبسوطة لمساعي لمِّ الشمل ورَأْب الصدع .. والجهود الخيِّرة السخية في ربوع الوطن العربي .. وعلى امتداد الأمة الإسلامية.

وأمام ابتلاء المولى عزّ وجلّ، وقضائه الذي لا رادّ له، أتوجه بتأثر بالغ وأسى عميق لكم ولعائلة آل الصباح قاطبة والشعب الكويتي الشقيق، بأحر التعازي وأخلص المواساة، وأبتهل معكم إلى رَبِّ العزة أن يتولاكم جميعًا بجميل الصبر والسكينة والرضا، وأن يلحقَ الفقيد بزمرة مَنْ سَبقه من السّلف الصالح لآل الصباح راضيًا مرضيًا في جنة الرضوان مع الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا .. عظم الله أجركم.

﴿ يَا أَيتُها النفْسُ المُطمَئِنةُ * ارْجِعي إلى رَبِك ِرَاضِيةً مرضيةً * فادْخُلِي في عِبَادِي * وَادْخُلِي جَنَّتِي ﴾

وفاة أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح

وصباح السبت، أعلن الديوان الأميري في الكويت، وفاة أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح،عن عمر ناهز 86 عاما، بعد وعكة صحية طارئة.

وقال الديوان الأميري، السبت، في بيان أُذيع عبر التلفزيون الرسمي الكويتي: “ببالغ الحزن والأسى، ننعى إلى الشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم الصديقة وفاة المغفور له بإذن الله تعالى حضرة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الذي انتقل إلى جوار ربه ظهر اليوم السبت”.

وتولى الشيخ نواف الأحمد مقاليد الحكم في الكويت بتاريخ 29 سبتمبر 2020، خلفاً لأمير البلاد الشيخ صباح الأحمد جابر الصباح.

وفي 29 نوفمبر الماضي أعلن الديوان الأميري في الكويت، دخول أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، المستشفى إثر “وعكة صحية طارئة”.

وولد الشيخ نواف الأحمد الصباح في الخامس والعشرين من جوان عام 1937 في مدينة الكويت، وهو الابن السادس لحاكم الكويت الشيخ أحمد الجابر المبارك الصباح، الذي حكم البلاد في الفترة ما بين عامي 1921 و1950.