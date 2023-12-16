وفاة أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح

أعلن الديوان الأميري في الكويت، وفاة أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، السبت، عن عمر ناهز 86 عاما، بعد وعكة صحية طارئة.

وقال الديوان الأميري، السبت، في بيان أُذيع عبر التلفزيون الرسمي الكويتي: “ببالغ الحزن والأسى، ننعى إلى الشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم الصديقة وفاة المغفور له بإذن الله تعالى حضرة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الذي انتقل إلى جوار ربه ظهر اليوم السبت”.

وتولى الشيخ نواف الأحمد مقاليد الحكم في الكويت بتاريخ 29 سبتمبر 2020، خلفاً لأمير البلاد الشيخ صباح الأحمد جابر الصباح.

وفي 29 نوفمبر الماضي أعلن الديوان الأميري في الكويت، دخول أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، المستشفى إثر “وعكة صحية طارئة”.

وولد الشيخ نواف الأحمد الصباح في الخامس والعشرين من جوان عام 1937 في مدينة الكويت، وهو الابن السادس لحاكم الكويت الشيخ أحمد الجابر المبارك الصباح، الذي حكم البلاد في الفترة ما بين عامي 1921 و1950.