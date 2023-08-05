وفاة أم وطفليها اختناقا في حريق منزل بسطيف

توفيت أم وطفليها في حريق نشب بمنزل بحي لعوازقة ببلدية بازر صخرة شرق سطيف.

وأكد المكلف بالإعلام والاتصال بالمديرية الولائية للحماية المدنية، الرائد أحمد لعمامرة، بأن وحداتها تدخلت بعد ظهر الجمعة لإسعاف و إجلاء أم (25 سنة) وإبنيها (2 و4 سنوات) في حالة غيبوبة إلى مستشفى “صروب الخثير” بالعلمة حيث لفظوا أنفاسهم الأخيرة.

وأوضح الرائد لعمامرة بأن الضحايا أصيبوا باختناق نتيجة استنشاق دخان كثيف وسام لحريق نشب بمستودع المنزل المتصل بالغرف مكان تواجد الضحايا الثلاثة.

وتمكن أعوان الحماية المدنية من إخماد الحريق و منعه من الانتشار بعد أن تسبب في احتراق فراش صوفي وأريكة وعجلات مطاطية.

وتم فتح تحقيق من طرف الجهات الأمنية المختصة لمعرفة ظروف وملابسات الحادث.