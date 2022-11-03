وفاة أولى أسيرات الثورة الفلسطينية المعاصرة في مصر
نعى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، المناضلة الوطنية الكبيرة فاطمة البرناوي، أولى أسيرات الثورة الفلسطينية المعاصرة، التي توفيت الخميس، في مصر.
وبحسب ما أفادت تقارير إخبارية فقد توفيت المناضلة بمستشفى فلسطين في القاهرة عن عمر ناهز 83 عاما، وأوعز عباس لسفير بلاده لدى مصر دياب اللوح، بإنجاز كافة الترتيبات اللازمة واللائقة بتاريخ المناضلة البرناوي المشرف.
الاسيرة المحررة اللواء //فاطمة البرناوي في ذمة الله
انتقلت إلى رحمته تعالى منذ قليل في مستشفى فلسطين بالقاهرة المناضلة الكبيرة اللواء فاطمة البرناوي
رحمها الله واسكنها فسيح جناته
الجنازة بعد صلاة العصر من مستشفى فلسطين بالقاهرة
شارع الثورة _ مصر الجديدة
انا لله وانا إليه راجعون pic.twitter.com/ueIa9baTgP
— رائد الكرمي (@rartvihf) November 3, 2022
يذكر أن المناضلة الراحلة التي يطلق عليها لقب “أم الثوار” ولدت في القدس عام 1939 لأب من أصل نيجيري وأم أردنية فلسطينية، وشارك والدها في ثورة عام 1936.
عادت عائلتها إلى القدس عام 1960 واستقرت في حي الجالية الإفريقية، وما إن بلغت الثامنة عشرة حتى التحقت في صفوف حركة “فتح” وامتهنت التمريض.
انضمّت إلى صفوف حركة فتح، ونفذت برفقة شقيقتها عملية تفجير سينما صهيون في #القدس المحتلة عام 1967، والتي اعتقلت على إثرها لتكون أول أسيرة للثورة الفلسطينية في سجون الاحتلال.
رحلت اليوم الفدائية: فاطمة البرناوي، تاركة خلفها سيرة نضالية حافلة بالبطولات
تقديم: شيرين موسى حبش pic.twitter.com/s5GsF5Cv7x
— فلسطين27 (@Pal_27KM) November 3, 2022
كانت أولى أسيرات الثورة الفلسطينية المعاصرة، وأمضت 10 سنوات في السجون الإسرائيلية قبل الإفراج عنها وإبعادها للخارج في 11/11/1979.
عادت إلى قطاع غزة عام 1994، وتولت قيادة الشرطة النسائية، ومنحها الرئيس محمود عباس وسام نجمة الشرف العسكري عام 2005.
تعرفت عليها شخصياً بعد الأبعاد في غزة ولمست فيها روح الانتماء للوطن رحمها الله تعالى،،،،،
وفاة الاسيرة المحرره والمناضلة الوطنية الكبيرة فاطمة البرناوي، أولى أسيراات الثورة الفلسطينية المعاصرة، التي انتقلت إلى جــــوار ربها اليوم الخميس، في جمهورية مصر العربية عن عمر ناهز 83 عاما pic.twitter.com/udDFnYlbfW
— Fahmi Kanan (@FahmiKanan2) November 3, 2022