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جواهر

وفاة أولى أسيرات الثورة الفلسطينية المعاصرة في مصر

جواهر الشروق
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وفاة أولى أسيرات الثورة الفلسطينية المعاصرة في مصر
أرشيف
المناضلة الفلسطينية فاطمة البرناوي

نعى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، المناضلة الوطنية الكبيرة فاطمة البرناوي، أولى أسيرات الثورة الفلسطينية المعاصرة، التي توفيت الخميس، في مصر.

وبحسب ما أفادت تقارير إخبارية فقد توفيت المناضلة بمستشفى فلسطين في القاهرة عن عمر ناهز 83 عاما، وأوعز عباس لسفير بلاده لدى مصر دياب اللوح، بإنجاز كافة الترتيبات اللازمة واللائقة بتاريخ المناضلة البرناوي المشرف.

يذكر أن المناضلة الراحلة التي يطلق عليها لقب “أم الثوار” ولدت في القدس عام 1939 لأب من أصل نيجيري وأم أردنية فلسطينية، وشارك والدها في ثورة عام 1936.

عادت عائلتها إلى القدس عام 1960 واستقرت في حي الجالية الإفريقية، وما إن بلغت الثامنة عشرة حتى التحقت في صفوف حركة “فتح” وامتهنت التمريض.

كانت أولى أسيرات الثورة الفلسطينية المعاصرة، وأمضت 10 سنوات في السجون الإسرائيلية قبل الإفراج عنها وإبعادها للخارج في 11/11/1979.

عادت إلى قطاع غزة عام 1994، وتولت قيادة الشرطة النسائية، ومنحها الرئيس محمود عباس وسام نجمة الشرف العسكري عام 2005.

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