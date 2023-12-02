وفاة أول قاضية تنضم إلى المحكمة العليا الأمريكية.. وهذا آخر تصريحاتها!

توفيت ساندرا داي أوكونور، أول امرأة قاضية تنضم إلى المحكمة العليا الأمريكية وكانت تعتبر صوت الاعتدال فيها، الجمعة، عن عمر ناهز 93 عاما.

وكان الرئيس الجمهوري الأسبق، رونالد ريغان، قد اختار أوكونور، عام 1981، لعضوية المحكمة العليا قبل أن تتقاعد، عام 2006، لمساعدة زوجها جون أوكونور الذي كان يعاني مرض الزهايمر وتوفي عام 2009.

وبعد أوكونور، عُيّنت ست قاضيات أخريات في المحكمة العليا، لا تزال أربع منهن في مناصبهن حاليا، وهو رقم قياسي بالنسبة إلى النساء في هذه المؤسسة.

وتوفيت القاضية روث بادر غينسبيرغ، عام 2020.

وأعلنت أوكونور، عام 2018، أنها ستترك الحياة العامة لمواجهة “الخرف، وعلى الأرجح مرض الزهايمر”.

وقالت المحكمة العليا في بيان إن أوكونور توفيت، صباح الجمعة، في فينيكس عاصمة ولاية أريزونا الأميركية، موضحة أن الوفاة “سببها مضاعفات مرتبطة بالخرف المتقدم، وعلى الأرجح الزهايمر، ومرض في الجهاز التنفسي”.

وطوال ربع قرن من عملها في المحكمة العليا، عُرفت أوكونور بمواقفها الوسطية والبراغماتية، حسب فرانس برس.

وكان الرئيس الديمقراطي، باراك أوباما، قد منحها، عام 2009، وسام الحرية، أعلى وسام مدني أميركي.

كان آخر تصريحات القاضية السابقة: “إذا أردنا أن تزدهر ديمقراطيتنا، فيجب علينا الالتزام بتثقيف شبابنا حول التربية المدنية ومساعدتهم على فهم دورهم الحاسم كمواطنين مطلعين ونشطين في مجتمعاتهم”.